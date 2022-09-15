Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение

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Новейшая легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) "Изделие 305" весьма активно используется в рамках специальной военной операции для уничтожения не только бронетехники, но живой силы противника. Ракета входит в арсенал ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28Н и позволяет с высокой точностью поражать цели, чему подтверждением выступают многочисленные видео применения данного боеприпаса.

ЛМУР впервые была представлена на форуме "Армия-2021", о ее серийном выпуске и применении в рамках СВО сообщалось не раз, а данных о принятии на вооружении до сих пор не было. Министерство обороны об этом не сообщало, но в официальном издании МО РФ "Красная звезда" вышла статья, посвященная заместителю гендиректора АО НПО "Высокоточные комплексы", генеральному конструктору КБМ Валерию Кашину, в которой говорится, что "изделие 305" на вооружение все таки принято.

Российские ударные вертолеты получили на вооружение новую легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) "изделие 305" еще в прошлом году. Ракета довольно длительное время проходила испытания в условиях секретности, в 2019 году ее тестировали в Сирии на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник". К моменту показа на "Армии-2021" она уже производилась серийно и была принята военным ведомством.

Сейчас ЛМУР входит в комплекс вооружения ударных Ка-52М и Ми-28НМ, в дальнейшем планируется ввести новый боеприпас в арсенал транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", предназначенного для десантирования групп спецназа и поддержки их с воздуха. Поступит она и на вооружение ударных беспилотников, в частности "Ориона".

По имеющимся данным, при общей массе в 105 кг с боевой частью в 25 кг, ракета отличается компактностью. Заявленное гарантированное поражение бронетехники или укрытий противника - 14,5 км в любое время суток и при любой погоде. Ракета уверенно поражает как инженерные цели, так и бронетехнику, включая основные боевые танки.