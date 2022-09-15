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ТАСС

Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами

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Вертолет Ка-52М
Вертолет Ка-52М.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

По словам собеседника агентства, для этих целей разрабатывается наземный пункт управления

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Модернизированный вертолет Ка-52М будет обладать сетецентрическими возможностями - работать вместе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и взаимодействовать с другими вертолетами и самолетами. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Модернизированная версия вертолета Ка-52 будет способна взаимодействовать со всеми авиационными объектами, которые обычно участвуют в военной операции, - беспилотниками, самолетами и вертолетами. Сейчас для этих целей разрабатывается наземный пункт управления. Планируется и спутниковая связь для решения различных задач", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Ка-52М сможет работать совместно с БЛА. "Экипаж вертолета будет получать от беспилотников информацию о ситуации на поле боя. Также это качественно улучшит сбор разведданных на большем расстоянии", - отметил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор" с учетом опыта его боевого применения. По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью. Первый полет опытного образца модернизированного вертолета состоялся 10 августа 2020 года.

В конструкции Ка-52М применены лучшие технические решения: используется гиростабилизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки, установлены новые тормозные колеса с дисковой тормозной системой и авиационными шинами повышенной износостойкости. На модернизированные машины устанавливается двигатель ВК-2500. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
ВК-2500
Ка-52
Ми-28Н
Проекты
2020-й год
БПЛА
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