Спецназ России на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина

Спецподразделения Вооруженных сил РФ, действующие на Украине, получили партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) для опытно-боевой эксплуатации. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Силам специальных операций поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные», — передает агентство слова источника.

Уточняется, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 мм.

Как сообщает агентство, снайперская винтовка Чукавина, разработанная в концерне «Калашников», представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 км.

Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 мм и патрон НАТО 7,62 на 51 мм. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 кг, длина в зависимости от версии — до 115 см, емкость магазина — 10 патронов.

На сегодняшний день в российской армии основной снайперской винтовкой является принятая на вооружение в 60-х годах СВД, также ряд силовых структур используют винтовку Т-5000 («Точность»). Другие винтовки закупаются не для массового использования. СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, которая была принята на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году.

Винтовка СВЧ сконструирована на базе винтовки СВК-2016. Впервые была представлена в 2017 году на военно-техническом форуме «Армия». Особенностью винтовки является то, что приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. Снайперская винтовка Чукавина разрабатывалась с учетом пожеланий снайперов специальных подразделений ВС, ФСБ и других силовых структур РФ.

До этого, 3 августа, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что в ходе спецоперации по защите Донбасса российские снайперы применяют новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград».

22 июля сообщалось, что в зоне проведения спецоперации на Украине используются новейшие российские легкие беспилотники из состава комплекса «Ласточка». Отмечалось, что в ходе боевых действий они нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого стало известно, что в ходе спецоперации по защите Донбасса впервые применили созданную в России самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак». Отмечалось, что достоинство «Сумрака» — сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на огромные расстояния. При этом винтовка довольно тяжелая, а патроны для нее весьма дорогие.