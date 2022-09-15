Войти
Известия.ru

Спецназ России на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина

298
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Спецподразделения Вооруженных сил РФ, действующие на Украине, получили партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) для опытно-боевой эксплуатации. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Силам специальных операций поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные», — передает агентство слова источника.

Уточняется, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 мм.

Как сообщает агентство, снайперская винтовка Чукавина, разработанная в концерне «Калашников», представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 км.

Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 мм и патрон НАТО 7,62 на 51 мм. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 кг, длина в зависимости от версии — до 115 см, емкость магазина — 10 патронов.

На сегодняшний день в российской армии основной снайперской винтовкой является принятая на вооружение в 60-х годах СВД, также ряд силовых структур используют винтовку Т-5000 («Точность»). Другие винтовки закупаются не для массового использования. СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, которая была принята на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году.

Винтовка СВЧ сконструирована на базе винтовки СВК-2016. Впервые была представлена в 2017 году на военно-техническом форуме «Армия». Особенностью винтовки является то, что приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. Снайперская винтовка Чукавина разрабатывалась с учетом пожеланий снайперов специальных подразделений ВС, ФСБ и других силовых структур РФ.

До этого, 3 августа, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что в ходе спецоперации по защите Донбасса российские снайперы применяют новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград».

22 июля сообщалось, что в зоне проведения спецоперации на Украине используются новейшие российские легкие беспилотники из состава комплекса «Ласточка». Отмечалось, что в ходе боевых действий они нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого стало известно, что в ходе спецоперации по защите Донбасса впервые применили созданную в России самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак». Отмечалось, что достоинство «Сумрака» — сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на огромные расстояния. При этом винтовка довольно тяжелая, а патроны для нее весьма дорогие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
СВД
СВЛК-14С
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
15.09.2022
Снайперские группы спецназа и ССО, действующие в зоне спецоперации, получили новую снайперскую винтовку СВЧ
03.08.2022
Воздушно-десантные войска России: взгляд со стороны
01.11.2021
Импорт вооружения и военной техники на Украину в 2014-2021 годах
02.09.2016
Алексей Криворучко: на "Армии-2016" покажем новый роботизированный комплекс "Соратник"
03.05.2012
Самая надежная схема
15.04.2011
К чему приведет закупка средств индивидуальной бронезащиты для вооруженных сил РФ за рубежом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 08:07
  • 32096
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.09 08:01
  • 10
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 15.09 07:44
  • 33
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 15.09 05:40
  • 2
Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области
  • 15.09 03:18
  • 4
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 15.09 00:22
  • 9
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 14.09 19:25
  • 2
В Пентагоне подсчитали количество переданного Украине вооружения и военной техники с начала российской СВО
  • 14.09 11:32
  • 8
Почему российские ВВС столь опасны
  • 14.09 11:29
  • 1
"Калашников" сообщил, что винтовку Чукавина и ППК-20 поставят в войска в 2022 году
  • 14.09 09:10
  • 1
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
  • 14.09 08:57
  • 1
Министр МЧС России посетил Казанский авиазавод
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.