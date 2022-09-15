Замгенпрокурора РФ сообщил о росте количества нарушений прав военнослужащих

Дмитрий Демешин рассказал, что увеличилось количество обращений по прекращению и приостановлению уголовных дел, а также связанных с получением единовременной материальной помощи

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Количество случаев нарушения прав военнослужащих в 2022 году растет, сообщил в среду на координационном совете уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Хотелось бы с вами поделиться, что в этом году наблюдается устойчивая тенденция роста обращений по нарушению прав военнослужащих. Также увеличение количества обращений наблюдается по прекращению и приостановлению уголовных дел, сложности с получением единовременной материальной помощи, в том числе и новых, установленных в этом году", - сказал Демешин, обращаясь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Он добавил, что беспокойство вызывает количество обращений по вопросам медицины и реализации прав граждан на врачебную помощь, прав на жилье и социальное обеспечение, прав собственности на землю. По словам заместителя генпрокурора, над решением этих вопросов Генпрокуратра РФ ежедневно работает вместе с аппаратом уполномоченного по правам человека.