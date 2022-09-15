Разработчик обсуждает серийное производство робота "Маркер" для Росгвардии и Роскосмоса

Ключевым требуемым функционалом для Росгвардии и Роскосмоса, пояснили в "Андроидной технике", является автономное патрулирование выделенной территории и противодействие потенциальным нарушителям

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. НПО "Андроидная техника" ведет обсуждение разработки и серийного производства робота "Маркер" в интересах Росгвардии и НТЦ "Охрана" (входит в Роскосмос). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Как уточнили в НПО, робототехническая платформа "Маркер" является своего рода лабораторией по отработке ключевых технологий робототехники, в том числе технологий технического зрения, автономного и группового управления.

"На данный момент нами ведется обсуждение о постановке опытно-конструкторской работы, по разработке и серийному производству платформы в интересах "Росгвардии" и НТЦ "Охрана" госкорпорации "Роскосмос", - отметили в пресс-службе, уточнив, что ряд структур правоохранительного характера проявляют большой интерес к платформе.

Ключевым требуемым функционалом для Росгвардии и Роскосмоса, пояснили в "Андроидной технике", является автономное патрулирование выделенной территории и противодействие потенциальным нарушителям.

Платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника". Ранее робототехническая платформа прошла испытания на космодроме Восточный, "Маркер" патрулировал выделенную территорию не только по подготовленным асфальтовым дорожкам, но и в условиях строящейся инфраструктуры. В НПО "Андроидная техника" тогда сообщили, что в случае обнаружения человека-нарушителя "Маркер" применит систему звукового воздействия на него и передаст сообщение о несанкционированном доступе оперативной группе для ее реагирования.