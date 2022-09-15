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ТАСС

Байден полагает, что Украина добилась значительного прогресса

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Овальном кабинете в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Овальном кабинете в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Американский президент отметил, что ей еще "предстоит долгий путь"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Украина добилась "значительного прогресса" в ходе военных действий, но ей "предстоит долгий путь", считает президент США Джо Байден. Он отвечал во вторник на вопросы журналистов в штате Делавэр.

Его спросили, достигли ли украинские власти "переломного момента" в ходе конфликта. "Это вопрос без ответа. Трудно сказать. Очевидно, что украинцы добились значительного прогресса. Но это будет долгий путь", - приводит слова главы государства пресс-пул Белого дома.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 сентября заявил, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса решили перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма. По его словам, это необходимо для наращивания усилий на донецком направлении.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. Часть западных политических деятелей признала, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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