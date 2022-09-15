Белый дом усмотрел "переход инициативы" к ВСУ в боевых действиях на Украине

При этом представитель вашингтонской администрации отказался уточнить, может ли идти речь, с точки зрения правительства США, о каком-то поворотном моменте в боевых действиях

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что Киеву удалось перехватить инициативу в боевых действиях в некоторых частях Украины.

С утверждениями такого рода выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. "Думаю, то, что вы видите, представляет собой, безусловно, переход инициативы, обеспеченный украинскими вооруженными силами. Особенно на севере", - считает Кирби. "Мы говорили об этом уже на протяжении нескольких дней, об этом давно планировавшемся контрнаступлении [Киева], которое в действительности представляет собой два контрнаступления: одно на севере, второе на юге. Безусловно, мы внимательно следим за происходящим", - сказал сотрудник СНБ. "И события на севере, - полагает Кирби, - являются более драматическими по сравнению с тем, что мы видели на юге".

Представитель Белого дома отказался уточнить, может ли идти речь, с точки зрения правительства США, о каком-то поворотном моменте в боевых действиях. "Я бы предоставил президенту [Украины Владимиру] Зеленскому определять, считает ли он в военном плане, что они (власти в Киеве - прим. ТАСС) достигли поворотной точки", - ответил Кирби. "Однако ясно, по крайней мере, в Донбассе, что имеется ощущение инициативы со стороны украинских вооруженных сил", - убежден представитель СНБ.

Ручное управление

Как передала ранее газета The New York Times, США приняли активное участие в подготовке стратегии нынешних военных операций Украины. Согласно этим данным, Киев поменял летом первоначально подготовленные планы контрнаступления после консультаций с Вашингтоном. О планировании таких операций "множество раз" беседовали помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак, говорится в статье. Кроме того, в ней уточняется, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли "регулярно обсуждал" детали предоставления Киеву разведывательной информации и другой военной помощи с украинскими военачальниками.

Схожие сведения распространяла в конце августа и телекомпания CNN. Она сообщала, в частности, что США помогали ВСУ с подготовкой оперативных планов посредством проведения командно-штабных учений.

В СНБ и Пентагоне во вторник оставили без ответа вопросы корр. ТАСС о том, как изложенные The New York Times данные соотносятся с неоднократно звучавшими заверениями Вашингтона в стремлении избежать непосредственного вовлечения в боевые действия на Украине, не допустить там столкновения США и России.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил 8 сентября, что "НАТО фактически в ручном режиме руководит действиями Киева на театре военных действий".

Решения России и реакция Запада

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 10 сентября, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении.