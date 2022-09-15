Войти
Lenta.ru

В России представили винтовку «СМЕРШ»

317
0
0
Самозарядная винтовка «СМЕРШ» калибра 308Win
Самозарядная винтовка «СМЕРШ» калибра 308Win.
Источник изображения: t.me/lobaev_vlad

В России представили новую высокоточную самозарядную винтовку «СМЕРШ» калибра 308Win, выполненную по схеме американской AR-15. Об испытаниях оружия в своем Telegram-канале рассказал оружейник Владислав Лобаев.

«Дело в том, что высокоточный полуавтомат сейчас очень востребован на фронте. Необходимо оружие с кучностью не 2 МОА (угловая минута — прим. «Ленты.ру»), а 0.5МОА, и под патрон, хорошо освоенный нашей промышленностью (а 308Win выпускают сразу несколько отечественных заводов). В этом случае мы получаем оружие не только для марксмана, но и для снайпера», — отметил он.

По словам Лобаева, дальнобойность «СМЕРШа» при 0.5МОА составит 1000 метров.

В августе Лобаев заявил, что иностранных заказчиков интересуют российские дальнобойные снайперские винтовки компании Lobaev Arms СВЛК-14С «Сумрак», DXL-4 «Севастополь» и DXL-5 «Опустошитель».

В июле источник ТАСС сообщил, что винтовку СВЛК-14С «Сумрак», которую считают самой дальнобойной винтовкой в мире, впервые применили в ходе спецоперации на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AR-15
СВЛК-14С
Похожие новости
26.08.2022
Смертельная щедрость НАТО
06.10.2021
Силы специальных операций Азербайджана
24.08.2021
Легкое, дальнобойное, унифицированное
29.05.2019
Telegraph (Великобритания): с лицензией на убийство
07.02.2018
Партизан с запотевшим прицелом
12.05.2017
Почему автомат АК-47 используется почти в 100 странах (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 08:07
  • 32096
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.09 08:01
  • 10
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 15.09 07:44
  • 33
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 15.09 05:40
  • 2
Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области
  • 15.09 03:18
  • 4
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 15.09 00:22
  • 9
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 14.09 19:25
  • 2
В Пентагоне подсчитали количество переданного Украине вооружения и военной техники с начала российской СВО
  • 14.09 11:32
  • 8
Почему российские ВВС столь опасны
  • 14.09 11:29
  • 1
"Калашников" сообщил, что винтовку Чукавина и ППК-20 поставят в войска в 2022 году
  • 14.09 09:10
  • 1
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
  • 14.09 08:57
  • 1
Министр МЧС России посетил Казанский авиазавод
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.