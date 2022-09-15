"Взяли и вывалили..." Примаков о киевском "проекте гарантий"

Обнародованный Киевом проект гарантий безопасности Украины мог быть заранее согласован с некоторыми западными странами – но не со всеми, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект гарантий безопасности Украины, согласно которому Киев видит в качестве гарантов страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.

Проект предусматривает, что гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность ее вооруженных сил. Также предполагается, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать в финансовом плане.

Помимо этого Украина планирует проводить учения с привлечением инструкторов и советников из стран ЕС и НАТО.

В проекте предусматривается, что санкции с России нельзя будет снять до тех пор, пока Москва "не возместит ущерб".

В эфире радио Sputnik глава Россотрудничества Евгений Примаков высказал мнение, что публикация этого проекта в первую очередь преследует пропагандистские цели.

По его словам, об этом говорит сама форма публикации документа.

"Вот его взяли и вывалили в публичное пространство, рассказали о нем по всем пунктам. Это уже означает, что это документ, направленный в первую очередь на некое психологическое воздействие и пропаганду. Потому что в принципе для того, что называют conflict management (управление конфликтами), не бывает осмысленных и важных документов подобного рода, которые сначала долго бы не обсуждались, не выносились на какие-то экспертные закрытые площадки, не обсуждались с людьми, принимающими решение – а потом они, возможно, никогда не будут опубликованы. А тут – бабах – и мы видим, как это было вывалено офисом господина Зеленского в публичное пространство", – сказал Евгений Примаков в эфире своей авторской программы на радио Sputnik

Он также обратил внимание на то, что в число предполагаемых гарантов не включена Россия, а статус Донецкой и Луганской Народных республик вовсе не затрагивается.

"То есть там нет ничего, что могло бы означать готовность Киева хоть к каким-то, пусть символическим компромиссам... Это конфронтационный документ, вываленный в публичное пространство, чтобы оказать психологическое воздействие. Я предполагаю, что среди стран, которые обозначены как будущие гаранты, наверняка есть те, с руководством которых, с какими-то людьми, принимающими решения, Киев успел обсудить эту бумагу. Я могу только предполагать, но, скорее всего, это могли быть, например, британцы, поляки, и, естественно, американцы. А насчет остальных я не уверен", – добавил глава Россотрудничества.

Примаков прокомментировал сообщение, что Киев концентрирует войска и технику вдоль линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

"Сегодня я прочитал, со ссылкой на господина Рогова из военно-гражданской администрации Запорожской области, что такой концентрации ВСУ вблизи линии соприкосновения никогда раньше не было. То есть мы можем предположить, что киевский режим собирается предпринять наступление или еще что-то. Угрожает ли это Запорожской атомной станции? Безусловно, угрожает. Кого-то это волнует? Никого абсолютно не волнует, кроме России и жителей Запорожской области. Комиссия МАГАТЭ, которая туда ездила, изначально кричала: "мы выясним, кто там обстреливает, обязательно-обязательно". Видимо, это говорилось, потому что они ехали с однозначной миссией: сказать, что это была Россия. Но люди приехали, увидели, откуда прилетают снаряды, посчитали траекторию, поняли, что это Украина, и что произошло? Притихли", – сказал глава Россотрудничества.