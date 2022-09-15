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Военное обозрение

Тайвань получит американские БПЛА SeaGuardian для слежения за кораблями ВМС НОАК

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Источник изображения: topwar.ru

Тайвань закупает партию американских многофункциональных беспилотников MQ-9B SeaGuardian, контракт подписан после посещения авиабазы ВВС Тайваня официальной военной делегацией США. Об этом заявил депутат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Ван Тин-Юя.

Всего ВВС Тайваня получат четыре беспилотника, первый из них должен быть поставлен в 2025 году. Дислоцироваться они будут на авиабазе Хуалянь одноименного уезда. Командование ВВС Китайской республики намерено использовать американские беспилотники для слежения за кораблями ВМС НОАК.

О потенциальной поставке Тайваню нескольких разведывательно-ударных средневысотных беспилотников большой дальности SeaGuardian заговорили еще в 2020 году, тогда же Госдеп США одобрил поставку. Однако до заключения контракта прошло два года, все это время стороны пытались определиться с вооружением для БПЛА. Все четыре беспилотника обойдутся Тайваню в 546,3 млн долларов США. Входит ли в эту сумму вооружение не сообщается.

БПЛА MQ-9B SeaGuardian - морская версия беспилотника MQ-9B SkyGuardian, он же многоцелевой беспилотный комплекс Predator. Средневысотный беспилотник MQ-9B разработан на базе ударного аппарата MQ-9 Reaper, его первый полет состоялся в конце 2016 года. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 388 километров в час и на высоте до 14 тысяч метров. Продолжительность полета составляет до 48 часов на дальность более 11 тыс. км.

Имеющиеся на сегодняшний день на вооружении ВВС Тайваня беспилотники имеют дальность всего около 200 км, что не устраивает военное руководство острова.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
2020-й год
БПЛА
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