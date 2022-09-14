В Киеве разочарованы решением Берлина не передавать Украине модернизированные БМП Marder

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Немецкий концерн Rheinmetall восстановил 16 боевых машин пехоты Marder и готов отправить их на Украину как только поступит на это разрешение. Однако Берлин по-прежнему не снимает запрет на передачу БМП Киеву, чем очень огорчает Зеленского и его советников.

Как раньше заявил глава концерна Армин Паппергер, всего планируется провести капитальный ремонт и восстановление ста БМП Marder, снятых с хранения Бундесвера. На данный момент готово 16 машин, еще 14 находятся в работе. Остальные 70 ожидают своей очереди. Данную бронетехнику еще весной обещали передать Украине, но правительство ФРГ наложило на передачу запрет. Тот же Паппергер на вопрос, кому предназначены эти БМП, заявил, что это определит федеральное правительство.

Отказ передать уже модернизированные БМП Киеву сильно не понравился министру иностранных дел Украины Кулебе, который раскритиковал позицию немецкого правительства, заявив, что не видит ни одной причины, почему Германия не разрешает поставку танков и БМП.

Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры" (...) Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания

- заявил он.

В Киеве заявили, что политическая договоренность стран НАТО не поставлять Украине танки и БМП западного производства "устарела", так как ВСУ уже получили на вооружение иностранные бронетранспортеры M113 и Spartan. Однако доводы Киева никак не отразились на решении Берлина, министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Бундесвер не будет нарушать договоренности.

Ни одна страна еще не поставила бронетранспортеры западного образца или основные боевые танки, и мы договорились с нашими партнерами, что не будем делать это самостоятельно

- заявила она.