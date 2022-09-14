Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе.

Минобороны не зафиксировало нарушений перемирия в зоне ответственности в Карабахе за сутки

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.

"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

"Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах. Осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики в Шушинском районе", - добавляется в сообщении.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.