Войти
РИА Новости

Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе

276
0
0
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Минобороны не зафиксировало нарушений перемирия в зоне ответственности в Карабахе за сутки

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.

"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

"Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах. Осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики в Шушинском районе", - добавляется в сообщении.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.


Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана.
Источник: Инфографика РИА Новости
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
29.03.2022
Командованию миротворцами РФ удалось урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе
22.11.2021
Лидеры Азербайджана и Армении договорились установить прямую линию связи
19.11.2021
Армения заявила об открытом военными Азербайджана огне на границе
10.09.2021
Глава Минобороны Армении высоко оценил эффективность миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе
18.05.2021
Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в регионе
30.12.2020
Госдепу мир не нужен
19.03.2020
Эрдоган: один и без оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 06:59
  • 31988
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.09 04:34
  • 21
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 14.09 02:22
  • 1
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 23:43
  • 4
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 13.09 16:35
  • 7
Почему российские ВВС столь опасны
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 12:52
  • 8
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 13.09 12:05
  • 1
Российский Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО специальной ракетой
  • 13.09 11:44
  • 3
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 13.09 11:37
  • 1
Обстрел Логачевки, звуки взрыва в Таганроге и под Ростовом: что происходит на юге России
  • 13.09 09:47
  • 2
На Запорожье заявили о подготовке ВСУ большого наступления в районе ЗАЭС и переправ
  • 13.09 09:30
  • 2
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации