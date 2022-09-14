Эксперт: Киев пытается диктовать условия Западу, навязывая "наглый" проект о гарантиях

По словам заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Украина фактически пытается обойти вопрос вступления в НАТО с помощью этих "гарантий", которые равны обязательствам перед членами альянса

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Обнародованный во вторник проект документа о гарантиях безопасности Украины демонстрирует "внешнеполитическую наглость" украинского руководства, которое пытается обязать Запад делать то, что сейчас он делает по доброй воле, оказывая военную и финансовую помощь Киеву. Таким мнением поделился с ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя документ, представленный в Киеве главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

"Внешнеполитическая наглость украинского руководства не имеет границ, - сказал Жарихин. - Они хотели бы, чтобы многое из того, что делают сейчас западные страны, было изложено в виде документа и носило безусловный характер. То есть практически хотят продиктовать странам Запада обязательства делать то, что сейчас они делают по своей воле. Это типичная ситуация, когда, пользуясь попустительством стран Запада по отношению к Украине, хвост начал вилять собакой".

По словам эксперта, Киев фактически пытается обойти вопрос вступления в НАТО с помощью этих "гарантий", которые равны обязательствам перед членами альянса. "В этом документе четко сказано, что в случае агрессии по отношению к Украине - а в Киеве рассматривают специальную военную операцию РФ как агрессию - эти страны-гаранты должны, по сути, воевать на стороне Украины. Украинское руководство пытается заставить не только страны НАТО, но и шире - страны Запада практически войти в этот конфликт в качестве одной из сторон", - считает Жарихин.

По его мнению, на Украине понимают, что диктовать такие условия Западу бессмысленно, и документ имеет скорее пропагандистский характер. "В Киеве понимают, что дело не выгорит. Но пытаются заставить те страны, к которым они обращаются, более активно предоставлять военную помощь, которая сейчас поступает все в меньшем масштабе, потому что уменьшаются запасы, которые могут дать эти страны без снижения собственной обороноспособности", - считает он.

Не исключено, по его мнению, что за этим документом стоят и наиболее милитаристские круги американского руководства, которые недовольны недостаточно активной поддержкой Украины со стороны Европы и пытаются таким образом наложить на европейские страны некие обязательства.

Однако перспектив данная инициатива не имеет, уверен Жарихин. "Запад получил то, к чему шел. Когда хвосту позволяют слишком много, хвост начинает вилять собакой. Но западные страны не пожелают связывать самим себе руки и давать какие-либо обязательства, которые придется потом выполнять, и не будут подписывать такой документ. Не из любви к России, а из любви к себе. Они делают то, что считают нужным, а тут им придется делать то, что хочет украинское руководство. Им это не надо, им нужна свобода рук", - считает он.