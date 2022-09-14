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Интерфакс-АВН

Медведев заявляет о неприемлемости киевского проекта гарантий безопасности

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает бесперспективным предложенный Киевом проект гарантий безопасности.

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора)", - написал Медведев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.

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Австpалия
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Турция
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Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Евросоюз
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