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ТАСС

Палестина надеется, что СВО приведет к образованию многополярности

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Герб движения Хамас.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания отметил, что страны Ближнего Востока хотели бы снижения интереса США к Ближневосточному региону

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Палестина рассчитывает, что специальная военная операция (СВО) России на Украине приведет к образованию многополярного мира. Об этом заявил во вторник глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

"Мы с Россией едины в вопросе борьбы с американской гегемонией. Мы очень заинтересованы в том, чтобы российская специальная военная операция привела в итоге к тому, чтобы изменился мировой порядок, чтобы вместо однополярного мира во главе с США образовался действительно многополярный мир", - сказал он.

По словам главы политбюро ХАМАС, все страны Ближнего Востока хотели бы снижения интереса США к Ближневосточному региону. "Политика США зверская. Примеров тому масса, посмотреть только на то, что стало в ряде арабских стран, таких как Ирак, Йемен, Ливия, Сирия. Мы, палестинцы, тоже пострадали от американцев, - указал он. - Еще один пример - санкции, которые американцы накладывают на Россию. Пытаются таким образом навредить позициям России на международной арене. Поэтому мы подтверждаем полную солидарность [с] Россией в деле противодействия этим санкциям".

Хания также отметил актуальность визита делегации в Москву, особенно в свете событий, связанных с "обстановкой на Украине и российской специальной военной операцией, а также в связи с развитием ситуации на палестинском треке и в целом на Ближнем Востоке". "Наш главный посыл - подтверждение солидарности палестинцев с российским народом, с Россией в деле борьбы с американской гегемонией. И этот визит имеет политическое значение", - подчеркнул он.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией. Стороны обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке. В этот же день развернутые консультации с делегацией руководства ХАМАС провел спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов. 

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