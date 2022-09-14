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ТАСС

Медведев назвал киевский проект "гарантий безопасности" прологом к третьей мировой

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Замглавы Совета безопасности предостерег Запад от попыток ослабить Россию чужими руками, всем в результате будет "очень-очень плохо"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Киев не получит никаких "гарантий безопасности", тем более что их проект является по сути "прологом" к третьей мировой войне, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.

Как считает политик, предложенное Киевом соглашение означает "почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта". Этот пункт касается коллективной обороны как принципа, занимающего центральное место в основополагающем договоре НАТО. Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех его членов.

По мнению Медведева, "заклятым друзьям" России - "западным начальникам разных калибров", к которым обращено "это истерическое воззвание (речь идет о проекте киевского соглашения по безопасности, обнародованном ранее во вторник - прим. ТАСС)" нужно понять одну вещь. "Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень", - предупредил он.

У этой кампании, продолжил замглавы Совбеза РФ, исчезнут видимые границы, а действия сторон станут даже потенциально непредсказуемыми. "Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда", - обрисовал возможную ситуацию политик. 

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Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
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