Барражирующие боеприпасы на выставке ADEX-2022 в Баку

В столице Азербайджана Баку с 6 по 8 сентября 2022 года проходила 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2022. Особенностью выставки было необычайно широкое присутствие в ее экспозиции различных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов. Репортаж о представленных на ADEX-2022 барражирующих боеприпасах любезно предоставил нам Денис Федутинов.

Барражирующий боеприпас İtiqovan (ранее именовался Zərbə-1K) сборки азербайджанской компании AZAD Systems. БЛА-"камикадзе" представляет собой аппарат Orbiter 1K израильской компании Aeronautics, собираемый в Азербайджане по лицензии. Максимальная взлетная масса аппарата - 13 кг, включая боевую часть массой до 3 кг. Максимальная продолжительность полета может достигать 3 часов, а радиус действия - 100 км. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов

Барражирующий боеприпас İtiqovan (Orbiter 1K) на пусковой установке на базе бронированной машины на стенде министерства оборонной промышленности Азербайджана. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов

Одно из широко распространимых сейчас подражаний американским аппаратам семейства AeroVironment Switchblade - барражирующий боеприпас Fatum на стенде министерства оборонной промышленности Азербайджана. Максимальная взлетная масса аппарата - 5,5 кг, включая боевую часть массой до 2 кг. Запуск осуществляется из транспортно-пускового контейнера. Радиус действия 10-15 км. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов

Барражирующий боеприпас вертикального взлета-посадки Rotem L (Rotem 1200) израильского концерна Israel Aerospace Industries (IAI). Максимальная взлетная масса квадрокоптера - около 6 кг. БЛА-камикадзе может находиться в воздухе до 30 минут, неся боевую часть массой 1,2 кг. Радиус действия Rotem L - 10 км. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов

Барражирующий боеприпас SkyStriker (позднего варианта) израильской компании Elbit Systems. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 35 кг. Аппарат может нести боевую часть массой 5 или 10 кг, в зависимости от решаемых задач. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов

Малоразмерный тактический барражирующий боеприпас вертикального взлета-посадки Spike FireFly израильской компании Rafael. 3-килограммовый БЛА-"камикадзе" может нести осколочную боевую часть массой до 350 граммов. Максимальная продолжительность полета - 15 мин. Радиус действия составляет 1000 м на открытой местности и 500 м в городской среде. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов

Обновлённая версия барражирующего боеприпаса Kargi турецкой компании Lentatek (бывшая Vestel Defense). Аппарат изначально создавался как аналог израильского барражирующего боеприпаса Harpy для его замещения в вооруженных силах Турции. Первая версия БЛА оснащалась пассивной радиолокационной головкой самонаведения. На ADEX-2022 был представлен вариант с оптико-электронной системой наведения. Запуск аппарата осуществляется из пускового контейнера с помощью твердотопливного ускорителя. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов

Портативный мультироторный барражирующий боеприпас Kargu на стенде турецкой государственной компании STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ). Максимальная взлетная масса БЛА - 7,8 кг, включая боевую часть массой 1,3 кг. Аппарат может находиться в воздухе до 30 минут. Радиус действия KARGU - 10 км. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов

Еще одно подражание AeroVironment Switchblade - противопехотный барражирующий боеприпас Alpagu турецкой государственной компании STM. Оснащенный электродвигателем БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 15 минут, неся боевую часть массой до 0,4 кг. Радиус действия БЛА составляет 10 км. Запуск БЛА выполняется из пускового контейнера. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов