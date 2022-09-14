В Китае успешно испытали машины-маглевы. Они уже двигаются со скоростью более 200 км/ч

В Ките успешно прошли испытания магнитолевитационной технологии, установленной в автомобиле, в ходе которых машина массой 2,8 тонны поднялась на высоту 35 мм и пролетела над дорогой.

Автомобиль, разработанный Юго-Западным университетом Цзяотун в Чэнду, был сильно модифицирован. Для левитации была установлена конструкция с постоянными магнитами, а по дороге была проложена трасса, которая позволяет автомобилю левитировать.

Развитие транспортных средств на магнитной подвеске будет в центре внимания в ближайшие годы, о чем заявил профессор Дэн Зиганг, который надеется, что технология может помочь снизить потребление энергии и увеличить запас хода автомобилей в будущем.

В тот же день было проведено еще одно дорожное испытание, на этот раз со скоростью 200 к/м. Всего на участке трассы протяжённостью 7,9 км было испытано восемь автомобилей, в том числе пять автомобилей на новых источниках энергии, максимальная скорость которых приблизилась к 230 км/ч.

Испытания были организованы местными транспортными властями и были направлены на изучение конструкции дорог и мер безопасности при скоростном вождении.