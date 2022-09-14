Войти
ixbt.com

В Китае успешно испытали машины-маглевы. Они уже двигаются со скоростью более 200 км/ч

240
0
0
Машина-маглев
Машина-маглев.
Источник изображения: ixbt.com

В Ките успешно прошли испытания магнитолевитационной технологии, установленной в автомобиле, в ходе которых машина массой 2,8 тонны поднялась на высоту 35 мм и пролетела над дорогой.

Автомобиль, разработанный Юго-Западным университетом Цзяотун в Чэнду, был сильно модифицирован. Для левитации была установлена конструкция с постоянными магнитами, а по дороге была проложена трасса, которая позволяет автомобилю левитировать.

Развитие транспортных средств на магнитной подвеске будет в центре внимания в ближайшие годы, о чем заявил профессор Дэн Зиганг, который надеется, что технология может помочь снизить потребление энергии и увеличить запас хода автомобилей в будущем.

В тот же день было проведено еще одно дорожное испытание, на этот раз со скоростью 200 к/м. Всего на участке трассы протяжённостью 7,9 км было испытано восемь автомобилей, в том числе пять автомобилей на новых источниках энергии, максимальная скорость которых приблизилась к 230 км/ч.

Испытания были организованы местными транспортными властями и были направлены на изучение конструкции дорог и мер безопасности при скоростном вождении.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Похожие новости
03.01.2020
"Формальный статус": в Британии хотели позвать Москву в НАТО
15.03.2019
Чипсеты ГЛОНАСС произведет Индия
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
12.01.2016
Стратегический бомбардировщик будущего напоминает разрушители из "Звездных войн"
12.02.2014
Меньше, но дороже
06.04.2012
Наносказка станет былью!
11.08.2009
Новейшие разработки на МАКС-2009: сверхзвук и плазма на крыле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 06:59
  • 31988
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.09 04:34
  • 21
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 14.09 02:22
  • 1
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 23:43
  • 4
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 13.09 16:35
  • 7
Почему российские ВВС столь опасны
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 12:52
  • 8
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 13.09 12:05
  • 1
Российский Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО специальной ракетой
  • 13.09 11:44
  • 3
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 13.09 11:37
  • 1
Обстрел Логачевки, звуки взрыва в Таганроге и под Ростовом: что происходит на юге России
  • 13.09 09:47
  • 2
На Запорожье заявили о подготовке ВСУ большого наступления в районе ЗАЭС и переправ
  • 13.09 09:30
  • 2
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации