Армения и Азербайджан дерутся за «дорогу жизни»

Руководитель Армении Никол Пашинян срочно, ночью, обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Все дело в том, что на армяно-азербайджанской границе начались новые столкновения, есть десятки погибших. Что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана?

Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Еще минут пятнадцать перестрелки продолжались, но затем ситуация на юго-восточном участке границы между двумя странами стабилизировалась.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и запросил помощи. Также в Москву Сергею Шойгу ночью звонил министр обороны Армении Сурен Папикян. В это же время его азербайджанский коллега звонил в Анкару. Армения также обратилась в ОДКБ, СБ ООН, а Пашинян за ночь успел еще разбудить и президента Франции Эммануэля Макрона.

В 10.00 по Москве Никол Пашинян выступил в парламенте и рассказал, что за ночь боестолкновений на границе погибло 49 армянских военнослужащих. Эта цифра не окончательная, поскольку раненых продолжают доставлять в Капан и Горис, а некоторых отправляют в Ереван. О потерях азербайджанской стороны не сообщается никакими источниками.

По версии армянской стороны, примерно в полночь Баку начал обстреливать приграничные районы Армении в Зангезуре, включая гражданскую инфраструктуру. Была задействована тяжелая артиллерия и беспилотники. Обстрелам подверглись сперва населенный пункт Сотк, а затем довольно крупные по местным меркам города Горис и курортный Джермук. Обстрелам подверглись также более мелкие населенные пункты, а также места дислокации и расположения армянских вооруженных сил.

Баку в свою очередь утверждает, что имела место "масштабная провокация армянской стороны", а азербайджанские войска открыли ответный огонь. Другой вопрос, что примерно к часу ночи перестрелки с применением тяжелой артиллерии достигли очень опасного размаха.

Скорее всего, мы имеем дело с классическим случаем самораскручивающегося боестолкновения. После того, как чуть более месяца назад азербайджанские войска заняли Лачин и господствующие высоты вдоль Лачинского коридора, армянская сторона действительно несколько раз пыталась хоть как-то обеспечить безопасность своих флангов на этом участке границы. Делалось это путем постановки минных полей.

Одна из таких армянских ДРГ, занимавшихся минированием, прошла на азербайджанскую территорию и, видимо, обнаружила себя. И то, что началось с ближнего стрелкового боя, буквально через час превратилось в обстрелы крупных приграничных городов из гаубиц.

Кроме того, азербайджанская сторона, пользуясь физическим преимуществом в численности и вооружении, несколько раз "изменяла позицию", то есть, проще говоря, наступала или имитировала наступление. Обе стороны "позвали старших братьев", и к утру перестрелка стихла по мановению волшебной палочки.

В начале августа азербайджанские войска заняли Лачин и окрестности, мотивируя это тем, что Баку свою часть договоренностей по Лачинскому коридору выполнил. Смысл договора был такой. Азербайджан настаивает, что Лачин – это историческая его территория, потому по итогам войны он должен безоговорочно вернуться в состав Азербайджана. С его точки зрения, это важная и неотъемлемая часть "восстановления территориальной целостности". А ради этого ведь и велась война.

Но поскольку для Карабаха это – "дорога жизни", то ее надо как-то компенсировать. Поэтому в Москве договорились построить в обход города Лачин новую дорогу из Армении в Карабах, проезд по которой будет регулироваться российскими миротворцами.

Это не компромиссное, а скорее больше проармянское решение, поскольку Баку мог и вовсе на это не пойти по праву победителя. Смысл здесь в том, что в азербайджанский Лачин армяне заезжать не будут (для Баку это вопрос не военный, а скорее национальной гордости и амбиций), а новая дорога будет иметь некий неформальный статус международной. Для Азербайджана есть даже в этом пропагандистская выгода: что ж, разве они звери какие – не давать мирным армянам ездить по своим надобностям. Пусть ездят, только не через "наш Лачин" и под охраной русских. А то мало ли что.

И вот к концу лета Азербайджан построил с опережением срока свой участок новой дороги (примерно 30 километров), который проходит параллельно старому коридору чуть южнее. Армянская сторона теперь должна построить еще девять километров уже по собственной территории, чтобы соединить азербайджанский участок с уже имеющейся дорогой в Горисской котловине. Ереван этого пока не сделал.

В качестве аргументации армянская сторона указывает на то, что недостаточно только асфальт уложить. Через Лачинский коридор в Карабах проходят все линии коммуникаций: электричество по ЛЭП, газопровод в Степанакерт и даже кабель интернета.

В Ереване говорят, что азербайджанцы должны переложить по новой дороге всю инфраструктуру, иначе Карабах просто окажется отрезанным практически от всего. И потому, с армянской точки зрения, сам факт того, что Баку проложил автомобильную трассу в рекордные сроки, еще не означает, что московские договоренности по Лачинскому коридору выполнены. Следовательно, азербайджанские войска не имели права в начале августа занимать Лачин.

Эти детали не были дословно прописаны в тексте московских деклараций и договоренностей. И все эти местные особенности, не положенные на бумагу, уже не в первый раз приводят к очередному витку эскалации. Достаточно вспомнить историю с золотым рудником, государственная принадлежность которого так и не прояснилась даже после попытки демаркации границы с помощью российских специалистов. Да и сама эта демаркация саботируется обеими сторонами, поскольку у каждой свое видение границы. Даже карты разные.

А пока все эти детали (как и многие другие) не прояснены на бумаге и с помощью России как очевидного посредника и арбитра, события подобные нынешней ночи будут повторяться регулярно. А это всех напрягает и отвлекает. Например, каждая из сторон пытается явочным порядком застолбить за собой те или иные участки госграницы. Кто путем минирования, а кто и путем "изменения позиции", то есть по факту наступлением пехоты, поддержанной артиллерией. Российские миротворцы в этом никак не участвуют и не могут, поскольку госграница между двумя странами в их зону ответственности не входит.

Выходом из этой опасной и неприятной ситуации может стать созыв новой дипломатической конференции в Москве,

куда обе стороны конфликта должны приехать с полным списком своих претензий на руках вплоть до перекладки кабелей интернета и рытья колодцев. Пусть эти переговоры продлятся не один день, а месяц или даже два, но пока это единственный способ хотя бы немного сократить напряженность.

При этом в любом случае будет сохраняться опасность того, что, например, Баку, пользуясь военным преимуществом, будет пытаться улучшить стартовые позиции перед конференцией, а Ереван, используя куда меньшие ресурсы, будет стараться удержать то, что у него осталось. Так что перспектива на деэскалацию довольно туманна, хотя локальные стычки можно и прекратить на какое-то время.

Евгений Крутиков