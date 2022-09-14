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ТАСС

Слуцкий: проект соглашения Киева по гарантиям безопасности направлен на эскалацию

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам, это проект "пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Все пункты проекта рекомендаций по гарантиям безопасности Украине направлены на дальнейшую эскалацию и вовлечение стран НАТО и их союзников в конфликт. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник.

"Проект "Киевского соглашения по безопасности" - это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме. Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации", - сказал он.

Политик добавил, что это "никакие не гарантии безопасности", это проект "пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине". "Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться", - сказал он.

По словам Слуцкого, проект соглашения по сути предлагает задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку Украины западными вооружениями, закрепить санкционное давление на РФ. "Ну а пункт, который не отменяет намерения Киева вступить в НАТО, лишь подтверждает правильность и своевременность решения о проведении Россией спецоперации на Украине", - добавил он.

Слуцкий подчеркнул, что эти так называемые гарантии никак не соприкасаются с задачами по денацификации и демилитаризации Украины. "Спецоперация будет продолжена и доведена до конца", - резюмировал он.

Ранее во вторник офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект "Киевского соглашения по безопасности" - проекта документа о международных гарантиях Киеву. Утверждается, что в подготовке проекта договора участвовали западные специалисты, в том числе бывшие и действующие политики и ученые. Вопреки названным ранее предложениям, украинский документ не предполагает ни нейтрального статуса Киева, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны. 

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Россия
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