NYT: США и Украина разрабатывали стратегию "контрнаступления" несколько месяцев

Как сообщило издание, изначально разработкой плана контратаки занимались украинские военные по указанию президента Владимира Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Американские чиновники, в том числе помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС Марк Милли, вместе с украинскими должностными лицами разрабатывали стратегию "контрнаступления" Киева в течение нескольких месяцев. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на неназванные американские источники.

По их данным, изначально разработкой плана контратаки занимались украинские военные по указанию президента Владимира Зеленского. Они предложили провести "широкое наступление" на юге, чтобы захватить Херсон и отрезать Мариуполь, пишет газета. Однако часть украинских военных и американские чиновники сочли, что при реализации такого замысла потери Украины будут слишком велики.

Тогда украинское командование решило начать делиться подробностями своих планов с американскими и британскими сотрудниками разведки и стало спрашивать у них совета. По словам представителя американской администрации, Салливан несколько раз разговаривал с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком о "планировании контрнаступления". В свою очередь Милли проводил беседы с американскими военными высокого ранга, стороны делились разведданными и обсуждали вопросы военной помощи, пишет издание.

"Мы проводили моделирование и некоторые теоретические тренинги. В результате этих упражнений выяснилось, что некоторые способы проведения контрнаступления с большей вероятностью были бы успешны, чем другие. Мы дали этот совет, а затем украинцы обдумали его и приняли свое решение", - сообщил в интервью газете заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

В августе, указывает The New York Times, американцы начали активнее поставлять разведданные Украине, в том числе, как утверждается, сообщали о местоположении российских военных. Вскоре украинские командующие предложили провести "контрнаступление" по двум направлениям - в районе Харькова и Херсона. Тогда Великобритания, США и Украина провели оценку новой стратегии и устроили командно-штабные учения, результат которых их устроил. План во многом держался на поставках Киеву новых вооружений, и перед началом "контрнаступления" украинские военные направили США подробный список оружия, необходимого для реализации замысла, отмечает издание.

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении.