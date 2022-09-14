В Пентагоне не исключают поставок американских или европейских истребителей Украине в среднесрочной перспективе

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не исключают поставку Киеву боевой авиации, такая возможность рассматривается и обсуждается вместе с союзниками по "антироссийской коалиции", сложившейся вокруг Украины.

Киев может получить истребители западного производства, но в среднесрочной или долгосрочной перспективе, в настоящее время этот вопрос активно обсуждается американцами и их союзниками. В Пентагоне планируют, что боевые действия на Украине затянутся на довольно длительное время и Киеву понадобятся средства противовоздушной обороны средней и большой дальности, а также боевая авиация. Все это Запад поставить может, но к каким последствиям это все приведет неизвестно. Имеются ввиду последствия для западных стран, ведь Россия предупредила о недопустимости поставок таких вооружений.

Вот в США и просчитывают все возможные плюсы и минусы такого решения, если оно будет принято. За поставку самолетов и комплексов ПВО активно выступает так называемая "партия войны", в которую входят довольно известные американские политики. Причем они требуют поставить все прямо сейчас, чтобы "закрепить успех" Харьковского наступления. Однако у них имеется много противников, выступающих вообще против таких поставок.

Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как ПВО, и то, насколько приемлемо будет предоставить Киеву истребители в среднесрочной и долгосрочной перспективе

- заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

В ближайшей перспективе Киев самолеты не получит, сейчас внимание США сконцентрировано на поставках вооружений, необходимых для продолжения боевых действий на земле.

Ранее сообщалось, что США рассматривают поставку Украине истребителей F-16, возможно и F-15, а также аналогов типа французских Rafale или европейских Eurofighter Typhoon.