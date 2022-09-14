Постоянный совет ОДКБ обсудил возможное задействование механизмов организации для урегулирования конфликта Армении с Азербайджаном

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Постоянный совет ОДКБ на экстренном заседании во вторник рассмотрел предложения о возможном задействовании механизмов организации для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"13 сентября по инициативе армянской стороны состоялось экстренное заседание постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности с участием руководства секретариата ОДКБ и начальника объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова", - сказал Зайнетдинов.

"Члены совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, председательствовавший на заседании постоянный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов проинформировал коллег о развитии обстановки в отдельных районах границы Армении с Азербайджаном.

Минувшей ночью в Ереване сообщили о боях с армией Азербайджана по ряду направлений армяно-азербайджанской границы и попытках азербайджанской стороны продвижения по территории Армении. Премьер Никол Пашинян сообщил, что 49 военнослужащих ВС Армении погибли в результате ночных боев.

Со своей стороны, в Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана.