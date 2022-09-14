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ЦАМТО

ВМС Вьетнама оценивают закупку дополнительного корвета класса "Поханг"

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Корвет РСС 765 Yeosu (типа Pohang)
Корвет РСС 765 Yeosu (типа Pohang) в период нахождения в составе ВМС Южной Кореи. Пусан, 12.05.2012.
Источник изображения: Vagabond Voyager / www.shipspotting.com

ЦАМТО, 13 сентября. Командование ВМС Вьетнама оценивает возможность приобретения еще одного восстановленного корвета класса "Поханг" из состава ВМС Республики Корея.

Об этом было заявлено в ходе встречи заместителя министра национальной обороны Вьетнама генерал-лейтенанта Хоанг Суан Чиена и заместителя министра национальной обороны Республики Корея Шин Бом Чуля. Встреча прошла в рамках 10-го ежегодного диалога по стратегической обороне.

Ранее Республика Корея передала Вьетнаму два восстановленных корвета класса "Поханг", выведенных из состава южнокорейского флота. (PCC-761) "Кимчхон" был передан в мае 2017 года, а (PCC-765) "Йосу" в октябре 2018 года. Оба корвета в настоящее время несут службу в составе ВМС Вьетнама, получив бортовые номера HQ-18 и HQ-20.

Ранее появлялась информация, что данные корабли были модифицированы и получили противокорабельные ракеты Х-35 "Уран" российского производства, что дало им возможность поражать корабли водоизмещением до 5000 т. По сообщениям, через некоторое время ракеты были демонтированы, а корабли вернулись к службе в качестве патрульных судов.

Как сообщал ЦАМТО, "Поханг" – это класс многоцелевых корветов, состоящих на вооружении ВМС Республики Корея. В период с 1984 по 1992 гг. были построены 24 корабля данного типа. С 2009 года они снимаются с вооружения. Ранее Республика Корея передала выведенные из боевого состава корветы класса "Поханг" ВМС Перу, Вьетнама, Филиппин, Колумбии и Египта. В настоящее время в составе южнокорейского флота остается 7 корветов серии.

Длина корабля класса "Поханг" составляет 88,3 м, ширина – 10 м, осадка – 2,9 м, полное водоизмещение – 1216 т, экипаж – 118 человек, автономность – 20 суток. Корвет оснащен ГЭУ типа CODOG, включающей газовую турбину LM-2500 мощностью 26820 л.с. и 2 дизельных двигателя MTU 12V 956 TB82 мощностью 6260 л.с.. Максимальная скорость – 32 узла, дальность хода – 4000 морских миль на скорости 15 узлов.

В состав вооружения входят одна или две 76-мм АУ Oto Melara, две спаренные 40-мм АУ 40/L70 Breda-Bofors, две двухконтейнерные ПУ ПКР RGM-84 "Гарпун", "Экзосет" или SSM-700K, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата. Пока нет данных о том, какое вооружение будет оставлено при передаче корабля ВМС Вьетнама (в случае успешного завершения переговоров).

ВМС Филиппин также проявляют интерес к приобретению еще одного корабля класса "Поханг".

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Вьетнам
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Колумбия
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Филиппины
Южная Корея
Продукция
Haeseong
Harpoon ПКР
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Х-35
Проекты
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