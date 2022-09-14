ОАЭ ведут переговоры о покупке турецких БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 13 сентября. . Турецкая компания Daily Sabah сообщила, что ОАЭ уже длительное время ведут переговоры с турецкой компанией Baykar Technology по поставке крупной партии разведывательно-ударных БЛА "Байрактар TB2" класса MALE.

По информации издания, предметом п ереговоров является закупка до 120 БЛА. Потенциальная стоимость продажи БЛА, вместе с боеприпасами, пунктами управления и сопутствующими услугами, может составить около 2 млрд. долл. (36,4 млрд. турецких лир).

Переговоры между Baykar Technology и экономическим советом Tawazun, отвечающим за покупку вооружений для ВС и полиции ОАЭ, ведутся с марта. Обсуждение закупки проходят в период, когда Турция и ОАЭ работают над восстановлением экономического сотрудничества после длительного периода разлада.

Расширение сотрудничества в различных отраслях, в том числе оборонной, ознаменовалось взаимными визитами лидеров двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанес ответный визит в ОАЭ в середине февраля после поездки президента ОАЭ шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Анкару в конце ноября прошлого года.

По данным Middle East Eye, если контракт на поставку БЛА будет подписан, некоторые компоненты "Байрактар TB2" могут производиться на заводе Baykar в ОАЭ.

БЛА "Байрактар TB2" в настоящее время является основным экспортным продуктом ОПК Турции. Baykar Technology подписала соглашения о продаже БЛА в 24 страны мира. Как заявил ранее в этом месяце генеральный директор Халук Байрактар, на текущий момент компания практически полностью получает доходы за счет экспорта.

В настоящее время Baykar Technology стремится расширить свои производственные мощности, включая строительство завода на Украине. По словам генерального директора, сейчас Baykar может производить до 200 БЛА в год и стремится увеличить этот показатель до 500 ед.

По данным компании, на сегодняшний день Baykar Technology произвела более 400 БЛА "Байрактар TB2".