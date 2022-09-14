Войти
ЦАМТО

ОАЭ ведут переговоры о покупке турецких БЛА "Байрактар TB2"

209
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 13 сентября. . Турецкая компания Daily Sabah сообщила, что ОАЭ уже длительное время ведут переговоры с турецкой компанией Baykar Technology по поставке крупной партии разведывательно-ударных БЛА "Байрактар TB2" класса MALE.

По информации издания, предметом п ереговоров является закупка до 120 БЛА. Потенциальная стоимость продажи БЛА, вместе с боеприпасами, пунктами управления и сопутствующими услугами, может составить около 2 млрд. долл. (36,4 млрд. турецких лир).

Переговоры между Baykar Technology и экономическим советом Tawazun, отвечающим за покупку вооружений для ВС и полиции ОАЭ, ведутся с марта. Обсуждение закупки проходят в период, когда Турция и ОАЭ работают над восстановлением экономического сотрудничества после длительного периода разлада.

Расширение сотрудничества в различных отраслях, в том числе оборонной, ознаменовалось взаимными визитами лидеров двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанес ответный визит в ОАЭ в середине февраля после поездки президента ОАЭ шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Анкару в конце ноября прошлого года.

По данным Middle East Eye, если контракт на поставку БЛА будет подписан, некоторые компоненты "Байрактар TB2" могут производиться на заводе Baykar в ОАЭ.

БЛА "Байрактар TB2" в настоящее время является основным экспортным продуктом ОПК Турции. Baykar Technology подписала соглашения о продаже БЛА в 24 страны мира. Как заявил ранее в этом месяце генеральный директор Халук Байрактар, на текущий момент компания практически полностью получает доходы за счет экспорта.

В настоящее время Baykar Technology стремится расширить свои производственные мощности, включая строительство завода на Украине. По словам генерального директора, сейчас Baykar может производить до 200 БЛА в год и стремится увеличить этот показатель до 500 ед.

По данным компании, на сегодняшний день Baykar Technology произвела более 400 БЛА "Байрактар TB2".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.07.2022
США хотели сделать Россию отщепенцем. Но кое-что не учли
10.12.2021
Как Турция с помощью беспилотников строит новый тюркский мир и расширяет НАТО
11.08.2021
Анкара и ее амбиции
09.04.2021
American Purpose (США): дроны меняют геополитический ландшафт на Ближнем Востоке и в мире
28.10.2020
Союзничек…
27.05.2020
Ждет ли Ливию судьба Судана?
12.08.2019
Многоликий Эрдоган
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 06:59
  • 31988
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.09 04:34
  • 21
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 14.09 02:22
  • 1
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 23:43
  • 4
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 13.09 16:35
  • 7
Почему российские ВВС столь опасны
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 12:52
  • 8
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 13.09 12:05
  • 1
Российский Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО специальной ракетой
  • 13.09 11:44
  • 3
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 13.09 11:37
  • 1
Обстрел Логачевки, звуки взрыва в Таганроге и под Ростовом: что происходит на юге России
  • 13.09 09:47
  • 2
На Запорожье заявили о подготовке ВСУ большого наступления в районе ЗАЭС и переправ
  • 13.09 09:30
  • 2
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации