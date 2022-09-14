Греческие ВВС начали получать прошедшие модернизацию истребители F-16 Viper

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Греческие ВВС на фоне обострения отношений с Турцией начали получать обновленные истребители. Первые два F-16, модернизированные до уровня Viper, переданы военным. Об этом сообщает Минобороны республики.

Передача первых двух самолетов прошла на авиабазе Танагра недалеко от Афин в присутствии министра обороны и других высокопоставленных лиц правительства, а также посла США в Афинах и представителей компании Lockheed Martin.

Программа модернизации греческих истребителей F-16 Fighting Falcon до уровня F-16 Viper была запущена в 2018 году. Как тогда сообщалось, рассчитана она была на четыре года. В корпорации Lockheed Martin заявили, что вся программа будет реализована на территории Греции, первые два года отводятся на "разработку прототипа и интеграцию систем", а само обновление начнется в 2020 году. Первые самолеты американская компания обещала поставить в 2022, так оно и случилось, судя по сообщениям греческого Минобороны.

С 1988 по 2010 год ВВС Греции получили 170 истребителей F-16, на начало модернизации осталось 155 самолетов. По планам Министерства обороны Греции под модернизацию должны были попасть 123 истребителя F-16 Fighting Falcon, но было принято решение обновить до уровня F-16 Viper всего 83 машины.

Как заявили в Афинах, модернизированные F-16 Viper и планируемые к поставке F-35A, позволят Греции противостоять "агрессивным намерениям" Турции. Кстати, из-за обострения отношений между турками и греками, Киев остался без греческих зенитных комплексов, включая ЗРС С-300, получить которые на Украине очень хотели. Как заявили в Афинах, о передаче или продаже ЗРК "даже речи не идет".