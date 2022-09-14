Войти
Военное обозрение

Греческие ВВС начали получать прошедшие модернизацию истребители F-16 Viper

215
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Греческие ВВС на фоне обострения отношений с Турцией начали получать обновленные истребители. Первые два F-16, модернизированные до уровня Viper, переданы военным. Об этом сообщает Минобороны республики.

Передача первых двух самолетов прошла на авиабазе Танагра недалеко от Афин в присутствии министра обороны и других высокопоставленных лиц правительства, а также посла США в Афинах и представителей компании Lockheed Martin.

Программа модернизации греческих истребителей F-16 Fighting Falcon до уровня F-16 Viper была запущена в 2018 году. Как тогда сообщалось, рассчитана она была на четыре года. В корпорации Lockheed Martin заявили, что вся программа будет реализована на территории Греции, первые два года отводятся на "разработку прототипа и интеграцию систем", а само обновление начнется в 2020 году. Первые самолеты американская компания обещала поставить в 2022, так оно и случилось, судя по сообщениям греческого Минобороны.

С 1988 по 2010 год ВВС Греции получили 170 истребителей F-16, на начало модернизации осталось 155 самолетов. По планам Министерства обороны Греции под модернизацию должны были попасть 123 истребителя F-16 Fighting Falcon, но было принято решение обновить до уровня F-16 Viper всего 83 машины.

Как заявили в Афинах, модернизированные F-16 Viper и планируемые к поставке F-35A, позволят Греции противостоять "агрессивным намерениям" Турции. Кстати, из-за обострения отношений между турками и греками, Киев остался без греческих зенитных комплексов, включая ЗРС С-300, получить которые на Украине очень хотели. Как заявили в Афинах, о передаче или продаже ЗРК "даже речи не идет".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Турция
Украина
Продукция
F-16
F-35A
С-300
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Похожие новости
25.03.2022
Фантомные комплексы
07.02.2022
Греция видит угрозу. Но не российскую
23.07.2020
Греция финализирует сделку по закупке 20 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в 2021 году
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
22.01.2014
По прогнозам, в лидерах будет F-35
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 06:59
  • 31988
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.09 04:34
  • 21
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 14.09 02:22
  • 1
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 23:43
  • 4
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 13.09 16:35
  • 7
Почему российские ВВС столь опасны
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 12:52
  • 8
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 13.09 12:05
  • 1
Российский Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО специальной ракетой
  • 13.09 11:44
  • 3
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 13.09 11:37
  • 1
Обстрел Логачевки, звуки взрыва в Таганроге и под Ростовом: что происходит на юге России
  • 13.09 09:47
  • 2
На Запорожье заявили о подготовке ВСУ большого наступления в районе ЗАЭС и переправ
  • 13.09 09:30
  • 2
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации