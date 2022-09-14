Войти
Ростех

Ростех передаст пять модернизированных Ми-8 для МЧС России до конца 2023 года

218
0
0
Ми-8МТВ-1
Ми-8МТВ-1.
Источник изображения: Ростех

Госкорпорация Ростех представила модернизированные Ми-8МТВ-1, адаптированные специально к требованиям МЧС России. На Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» усовершенствованные винтокрылые машины осмотрел министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Первые вертолеты ведомство получит до конца 2022 года.

На Ми-8МТВ-1 полностью заменено бортовое радиоэлектронное оборудование и установлен новый пилотажно-навигационный комплекс. Благодаря автоматизации всех режимов полета и созданию цифрового информационного поля о пространственном положении машины существенно расширены возможности вертолета, который готов к выполнению самых сложных задач. Изменения значительно снижают нагрузку на экипаж и обеспечивают высокий уровень безопасности полетов.

«Наша авиация активно применяется для выполнения задач разной сложности и на различной местности. Только за прошлый год общий налет составил около 13 тысяч часов и выполнено почти 15 тысяч полетов. Для эффективного тушения природных пожаров совершено около 7 тысяч сливов объемом более 39 тысяч тонн огнегасящей жидкости. Все это подтверждает потребность в постоянном пополнении такой техникой специальных подразделений. Она должна быть адаптирована под задачи, стоящие перед нашим ведомством, оборудована с учетом современных реалий и технологий», – отметил министр Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Пилоты могут использовать очки ночного видения, что существенно повышает эффективность поисково-спасательных операций в темное время суток и условиях недостаточной видимости.

«Модернизация многоцелевого Ми-8МТВ-1 была произведена с учетом многолетнего опыта эксплуатации наших вертолетов в МЧС России. В базовый облик Ми-8 было внедрено более 40 изменений. В том числе проведены работы по импортозамещению вспомогательной силовой установки. Это позволило увеличить время выполнения операций с длительным автономным базированием вертолета с 30 минут до 5 часов. По контракту с МЧС России запланирована поставка пяти машин до конца 2023 года. К передаче готово три вертолета, еще один будет выпущен до декабря этого года», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

На вертолеты установлена внешняя подвеска для перевозки крупногабаритных грузов массой до 4 тонн. Кроме того, для проведения спасательных операций винтокрылые машины оборудованы лебедкой грузоподъемностью 300 кг.

Универсальность применения Ми-8МТВ-1 расширена также за счет установки двух дополнительных внутренних топливных баков и использования системы видеонаблюдения, которая обеспечивает большую безопасность при работе с внешней подвеской и беспарашютном десантировании.

«Татарстан обладает большим промышленным и научно-технологическим потенциалом. Одним из флагманов не только республиканской, но и авиационной промышленности страны является Казанским вертолетный завод, – отметил президент республики Татарстан Рустам Минниханов. – Вертолетная техника производства КВЗ славится своей надежностью во всем мире. Особенно вызывает гордость то, что наше предприятие поставляет современную авиационную технику для экстренных служб, спасающих самое ценное – жизни людей».

Вертолеты серии Ми-8 уже не одно десятилетие эксплуатируются в МЧС. В общей сложности Казанский вертолетный завод поставил в ведомство более 40 вертолетов этого семейства. В 2020 году авиационный парк МЧС России пополнил первый вертолет Ансат, который выполняет задачи на территории Северо-Западного Федерального округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
КВЗ
МЧС
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
03.12.2021
Смена руководства холдинга «Вертолеты России»
17.09.2020
Здесь создают будущие флагманы вертолетостроения. Какими будут "Ансат" и Ми-38
18.05.2020
Первый вертолет «Ансат» для МЧС России
14.10.2019
Под единым винтом. Зачем объединяются "Миль" и "Камов"
18.12.2017
Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 06:59
  • 31988
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.09 04:34
  • 21
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 14.09 02:22
  • 1
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 23:43
  • 4
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 13.09 16:35
  • 7
Почему российские ВВС столь опасны
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 12:52
  • 8
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 13.09 12:05
  • 1
Российский Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО специальной ракетой
  • 13.09 11:44
  • 3
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 13.09 11:37
  • 1
Обстрел Логачевки, звуки взрыва в Таганроге и под Ростовом: что происходит на юге России
  • 13.09 09:47
  • 2
На Запорожье заявили о подготовке ВСУ большого наступления в районе ЗАЭС и переправ
  • 13.09 09:30
  • 2
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации