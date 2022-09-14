Ростех передаст пять модернизированных Ми-8 для МЧС России до конца 2023 года

Госкорпорация Ростех представила модернизированные Ми-8МТВ-1, адаптированные специально к требованиям МЧС России. На Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» усовершенствованные винтокрылые машины осмотрел министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Первые вертолеты ведомство получит до конца 2022 года.

На Ми-8МТВ-1 полностью заменено бортовое радиоэлектронное оборудование и установлен новый пилотажно-навигационный комплекс. Благодаря автоматизации всех режимов полета и созданию цифрового информационного поля о пространственном положении машины существенно расширены возможности вертолета, который готов к выполнению самых сложных задач. Изменения значительно снижают нагрузку на экипаж и обеспечивают высокий уровень безопасности полетов.

«Наша авиация активно применяется для выполнения задач разной сложности и на различной местности. Только за прошлый год общий налет составил около 13 тысяч часов и выполнено почти 15 тысяч полетов. Для эффективного тушения природных пожаров совершено около 7 тысяч сливов объемом более 39 тысяч тонн огнегасящей жидкости. Все это подтверждает потребность в постоянном пополнении такой техникой специальных подразделений. Она должна быть адаптирована под задачи, стоящие перед нашим ведомством, оборудована с учетом современных реалий и технологий», – отметил министр Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Пилоты могут использовать очки ночного видения, что существенно повышает эффективность поисково-спасательных операций в темное время суток и условиях недостаточной видимости.

«Модернизация многоцелевого Ми-8МТВ-1 была произведена с учетом многолетнего опыта эксплуатации наших вертолетов в МЧС России. В базовый облик Ми-8 было внедрено более 40 изменений. В том числе проведены работы по импортозамещению вспомогательной силовой установки. Это позволило увеличить время выполнения операций с длительным автономным базированием вертолета с 30 минут до 5 часов. По контракту с МЧС России запланирована поставка пяти машин до конца 2023 года. К передаче готово три вертолета, еще один будет выпущен до декабря этого года», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

На вертолеты установлена внешняя подвеска для перевозки крупногабаритных грузов массой до 4 тонн. Кроме того, для проведения спасательных операций винтокрылые машины оборудованы лебедкой грузоподъемностью 300 кг.

Универсальность применения Ми-8МТВ-1 расширена также за счет установки двух дополнительных внутренних топливных баков и использования системы видеонаблюдения, которая обеспечивает большую безопасность при работе с внешней подвеской и беспарашютном десантировании.

«Татарстан обладает большим промышленным и научно-технологическим потенциалом. Одним из флагманов не только республиканской, но и авиационной промышленности страны является Казанским вертолетный завод, – отметил президент республики Татарстан Рустам Минниханов. – Вертолетная техника производства КВЗ славится своей надежностью во всем мире. Особенно вызывает гордость то, что наше предприятие поставляет современную авиационную технику для экстренных служб, спасающих самое ценное – жизни людей».

Вертолеты серии Ми-8 уже не одно десятилетие эксплуатируются в МЧС. В общей сложности Казанский вертолетный завод поставил в ведомство более 40 вертолетов этого семейства. В 2020 году авиационный парк МЧС России пополнил первый вертолет Ансат, который выполняет задачи на территории Северо-Западного Федерального округа.