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ТАСС

Володин заявил, что время подтвердило правильность решения Путина о начале СВО

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

Спикер Госдумы подчеркнул, что российские солдаты и офицеры, рискуя жизнью, защищают свою страну

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что время еще раз доказало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о начале спецоперации на Украине.

"Время показало еще раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции", - сказал он на заседании Думы во вторник.

Володин подчеркнул, что российские солдаты и офицеры, рискуя жизнью, защищают свою страну. "Нам необходимо сделать все для поддержки военнослужащих и их семей. Правильно этот вопрос держать на контроле", - добавил он.

24 февраля президент РФ объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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