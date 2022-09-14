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ТАСС

Песков назвал возмутительными карательные операции ВСУ против жителей Харьковской области

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, "людей пытают, над людьми издеваются"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Кремль констатирует, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас проводят в Харьковской области карательные действия против мирных жителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник назвал эти действия возмутительными.

"Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно. Специальная военная операция будет продолжаться", - сказал Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявления о задержании киевскими властями в Харьковской области российских и украинских учителей, которые в районах, перешедших под контроль РФ, преподавали в местных школах по российским стандартам, представитель Кремля призвал ориентироваться на слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова о том, что российских учителей в этих районах сейчас нет.

Министр ранее заявил, что "все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик". По словам Кравцова, "заявления о том, что они [учителя из РФ] привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности". 

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Страны
Россия
Украина
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