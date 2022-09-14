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ТАСС

FT: США обсуждают возможность предоставить Украине истребители и средства ПВО

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

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ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники обсуждают возможность предоставления Киеву средств противовоздушной обороны и истребителей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на американского военного высокого ранга.

"Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как ПВО, и то, насколько приемлемо будет предоставить Киеву истребители в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в материале издания.

Газета отмечает, что США и другие страны Запада до сих пор отказывались от таких поставок. 

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Россия
США
Украина
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