Как обеспечить безопасность в доме и в бизнесе?

Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением о том, что безопасность любого объекта недвижимости на 90% зависит от его владельца. Совершенно не важно, говорим мы о вашем магазине, квартире или придомовой территории. Только вы можете предпринять какие-то меры для обеспечения безопасности, препятствуя проникновению злоумышленников.

Самый простой и надежный способ — это купить камеру видеонаблюдения, даже несколько. Их нужно расположить по периметру охраняемой территории, обеспечив обзор со всех углов. Давайте попробуем разобраться: как работают камеры видеонаблюдения, для чего они предназначены и как помогают в настройке комплексной системы безопасности?

Принцип работы IP-камеры

Сразу отметим, что именно IP камеры мы считаем оптимальным вариантом в соотношении цена/качество/удобство. Так что будем говорить о них. Есть еще аналоговые камеры, но они уже постепенно выходят их обихода. Объектив IP камеры фиксирует изображение на матрице, как и в любых других устройствах, основанных на работе через интернет. Купить такую камеру можно на camerakit.ru. Для подключения такой системы видеонаблюдения у вас должно быть покрытие WI-Fi с достаточно мощным сигналом. Для синхронизации камер и регистратора используют специальные команды или профильные программы. Также необходимо получить статический IP-адрес, потому что без него невозможно совместное использование составляющих системы видеонаблюдения. При установке камер сразу проконсультируйтесь со специалистами по поводу дополнительного оборудования. Через ОЗУ, облако и флеш-память можно хранить резервные копии определенное количество времени.

Как камеры помогают в настройке комплексной системы безопасности

Чтобы все работало без сбоев и службы быстрого реагирования могли максимально быстро выехать на объект, система безопасности должна состоять из:

системы видеонаблюдения;

системы контроля и управления доступом;

системы охраны периметра;

охранно-пожарной сигнализации.

Именно камеры здесь играют ключевую роль, так как они передают информацию на пульт охраны.

Как выбрать IP камеру

Лучше покупать видеонаблюдение сразу комплектом, поэтому мы рекомендуем обращаться за консультацией к специалистам интернет-магазина «CameraKit». Есть много нюансов, которые нужно учитывать. Свяжитесь с менеджером «CameraKit» по телефону или онлайн. Также вы можете посетить физический офис по адресу: Москва, ул. Лермонтовский пр-т. 6.