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ЦАМТО

Германия и Израиль продолжают переговоры по вопросу приобретения системы ПРО "Эрроу-3"

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Комплекс противоракетной обороны "Хец-3" (Arrow 3)
Комплекс противоракетной обороны "Хец-3" (Arrow 3).
Источник изображения: https://www.defensedaily.com/

ЦАМТО, 13 сентября. Германия и Израиль продолжают обсуждение на высшем уровне вопроса о приобретении израильских систем противоракетной обороны "Эрроу-3" (Arrow 3 или Hetz 3).

Как сообщает ресурс Defbrief.com, факт переговоров подтвердили главы двух государств, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Яир Лапид по итогам встречи 12 сентября, хотя оба не предоставили более подробной информации.

Выступая перед журналистами, О.Шольц отметил, что "мы хотели бы работать вместе с Израилем, например, в области противоракетной обороны, где у Израиля есть очень мощное предложение с системой Arrow 3".

"Израиль, со своей стороны, будет играть ключевую роль в создании новой системы ПВО/ПРО Гер мании", – подчеркнул Я.Лапид.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в начале апреля 2022 года Германия объявила о своей заинтересованности в приобретении зенитного ракетного комплекса израильского производства для защиты от современных воздушных угроз, включая (в основном) российские ОТРК "Искандер", базирующиеся в Калининграде.

Тогда же главком ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц заявил The Jerusalem Post, что "Эрроу-3" является наиболее подходящей системой для борьбы с современными угрозами.

У Германии, как отметил И.Герхарц, "в качестве высотной системы ПВО дальнего действия используются американские "Пэтриот", которые будут модернизированы. Для поражения баллистических целей на высотах свыше 15 км и далее в экзосфере рассматривается возможность покупки израильских комплексов "Эрроу-3".

По данным немецкой газеты Bild am Sonntag, закупка системы "Эрроу-3", которая все еще находится в стадии разработки, обойдется немецкому бюджету в сумму не менее 2 млрд. евро. Комплекс может быть введен в эксплуатацию уде к 2025 году. При этом РЛС EL/M-2080 "Грин Пайн" (Green Pine) планируется установить в трех местах в Германии, откуда данные будут отправляться в Объединенный центр воздушных операций ВВС НАТО в Удеме (Германия).

Arrow 3 или Hetz 3 – заатмосферная противоракета, совместно финансируемая, разрабатываемая и производимая Израилем и США. Проект совместно управляется Агентством противоракетной обороны США и Организацией противоракетной обороны Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля. Основным подрядчиком по интеграции и разработке системы является подразделение MALAM компании Israel Aerospace Industries (IAI). Подразделение Elbit Systems Elisra, отвечает за системы управления огнем; подразделение IAI TAMAM, Israel Military Industries и Rafael Advanced Defense Systems совместно разработали ракету-перехватчик. Главным партнером с американской стороны является компания Boeing.

"Эрроу-3" – высокоманевренная система, предназначенная для обеспечения ПВО/ПРО за счет перехвата баллистических ракет, находящихся за пределами атмосферы Земли. Ракета-перехватчик "Эрроу-3" – кинетического действия (в "Эрроу-2" использовалась неконтактная боеголовка).

Ожидается, что батарея "Эрроу-3" сможет обеспечить перехват при залповом пуске более пяти баллистических ракет в течение 30 сек. Противоракета может быть запущена до момента вычисления траектории полета цели. Как сообщается, комплекс способен уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты на максимальной дальности 2400 км и максимальной высоте 100 км.

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Страны
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Израиль
США
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Искандер
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