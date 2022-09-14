В Индии спущен на воду пятый фрегат проекта 17А Nilgiri, построенный в интересах ВМС страны

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В Индии спустили на воду пятый фрегат проекта 17А Nilgiri. Церемония прошла на верфи Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MDL) в Мумбаи, из-за объявленного траура в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II торжественные мероприятия были отменены.

Всего ВМС Индии заказали семь фрегатов нового проекта 17А Nilgiri, последний корабль серии был заложен в начале июля этого года. Всю серию индийский флот планирует получить до 2025 года, такие планы озвучивались в начале строительства. Внесены ли изменения в график передачи кораблей пока неизвестно, но до сих пор индийские верфи график строительства не сильно соблюдали.

Для того чтобы ускорить строительство серии, ВМС Индии разместили заказ сразу на двух верфях - Mazagon Dock Limited в Мумбаи и GRSE в Колкате. Первая должна построить четыре фрегата, вторая - три. Закладка головного корабля в Колкате прошла в феврале 2017 года, а первого серийного в Мумбаи - в декабре того же года. Головной корабль серии войдет в состав флота в этом году.

Все корабли названы в честь горных вершин в Индии и наследуют названия одноименной серии, построенной в 1972 году: Нилгири, Химгири, Тарагири, Удьягири, Дунагири, Виндхьягири и Махендрагири.

Фрегаты проекта 17А разработаны на базе фрегатов проекта 17 "Шивалик", разработанных российским "Северным ПКБ" в середине 90-х годов. В отличие от базовой модели проект 17А имеет более увеличенные размеры и построен с использованием технологии малозаметности. Конструкцию перспективного сторожевика разрабатывала итальянская компания "Fincantieri" по контракту с Минобороны Индии ещё с конца 2011-го года.

Длина фрегата - 149 м, ширина - 17,8 м, водоизмещение 6673 т, экипаж 226 человек. Силовая установка – две ГТУ General Electric LM2500 и два дизеля MAN 12V28/33D STC (комбинированная ГТУ+дизель схема CODOG). Скорость максимальная - 28 узлов, дальность - 5500 морских миль на скорости 16-18 узлов, или 1000 миль на скорости 28 уз.

На вооружении корабля: ПУ ЗРК Barak-8 (Long Range Surface-to-Air Missile - LR-SAM), ПУ ПКР BrahMos (1х8), две ПЛРК РБУ-6000 (местная модификация), два торпедных аппарата, 76 мм АУ, два МЗАК АК-630М, РЛС ELTA MF-STAR (для ЗРК), гидролокатор.