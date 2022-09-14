Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия начала применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136, средствам ПВО ВСУ удалось сбить один такой беспилотник в районе Купянска Харьковской области. Фотографию обломков беспилотника публикуют украинские интернет-ресурсы.

Украинские паблики утверждают, что в районе Купянска средствами ПВО Украины якобы был сбит российский дрон-камикадзе "Герань-2", на самом деле являющийся иранским дроном-камикадзе Shahed-136. Как заявляется, российская армия начала применять иранские дроны, которые были или закуплены у Тегерана, или собраны в России по иранской лицензии. Как доказательство приводятся куски беспилотника, обнаруженные на позициях ВСУ в западной части Купянска. Утверждается, что законцовки крыла, нумерация и даже цвет в целом идентичны иранским беспилотникам из линейки Shahed-136.

Российские эксперты допускают, что это может быть "русифицированный" иранский дрон, но то что его сбили ПВО ВСУ, сильно сомневаются. Повреждения БПЛА говорят о том, что скорее всего он поразил цель, после чего обломки разлетелись по позициям ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

О якобы передаче Ираном России партии беспилотников сообщалось уже не один раз. Заявлениями такого рода отметились разведки США и европейских стран, ряд экспертов, в том числе и с Ближнего Востока, однако ни в Москве, ни в Тегеране информацию так и не подтвердили. По данным разведки США, Иран передает России не менее 300 беспилотников, а также проводит обучение их применению. Однако в сообщении фигурировали совсем другие модели БПЛА - Shahed 129 и Shahed 191.

Косвенно передачу беспилотников России подтвердили в Иране, заявив, что продают оружие многим странам, среди которых есть "некая мировая держава", противостоящая США.