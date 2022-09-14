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WSJ: Закрывающиеся из-за энергокризиса европейские предприятия никогда не смогут возобновить работу

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Источник изображения: topwar.ru

В условиях дефицита природного газа руководство стран Европы ставит в качестве первоочередной задачи заполнение газовых хранилищ для обеспечения отоплением граждан и объектов инфраструктуры. Поэтому газоснабжение производственных предприятий осуществляется по остаточному принципу, заставляя их сокращать производство, что зачастую приводит к их закрытию.

На эту тему рассуждает автор статьи, опубликованной американской газетой The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что многие закрывающиеся из-за энергокризиса, который не щадит никого, европейские предприятия больше никогда не смогут возобновить свою работу. Особенно больно ударили ситуация в энергетике и рост цен на газ на работу энергоемких производств, например, металлургических предприятий. Их закрытие, которое уже начинает происходить, приводит к потере тысяч рабочих мест.

Ряд европейских компаний, специализирующихся на производстве энергоемкой продукции, уже заявил, что без помощи властей они не смогут пережить кризис и объявят себя банкротами.

Их представители считают нынешний кризис настолько разрушительным, что он способен привести европейские страны к деиндустриализации.

Промышленная база Европы очень сильно зависит от поставок дешевых энергоресурсов из России. Она может уже не восстановиться

- заявил по этому поводу представитель компании Liberum Том Прайс.

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Страны
Россия
США
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