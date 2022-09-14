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Военное обозрение

В Подмосковье задержан высокопоставленный сотрудник авиазавода, передававший секретные сведения на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

В Подмосковье сотрудниками ФСБ задержан высокопоставленный сотрудник одного из авиационных предприятий России, он подозревается в передаче Украине секретных сведений о российской авиационной технике. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно опубликованной информации, задержанный, занимая должность директора по качеству одного из российских авиационных заводов, фотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего пересылал их на Украину сотруднику Одесского авиационного завода через мессенджеры. Допуск к документам с грифом "совершенно секретно" задержанный имел согласно занимаемой должности, чем и воспользовался.

Находясь в должности директора по качеству авиационного завода, имея допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно" (...) осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники

- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

На каком именно авиазаводе работал задержанный, данные которого не раскрываются, ФСБ не сообщает. На территории Москвы и Московской области располагаются 11 предприятий, имеющих отношение к авиастроительной отрасли.

На данный момент сотрудник авиазавода задержан, ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена). Данная статья подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Следственные и оперативные действия продолжаются с целью выявления возможных соучастников преступления, а также установления дополнительных фактов преступной деятельности задержанного.

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Страны
Россия
Украина
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