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ТАСС

Лидер президентской гонки в Бразилии считает ошибкой военную помощь ЕС Украине

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Бывший президент Бразилии Лула да Силва
Бывший президент Бразилии Лула да Силва.
Источник изображения: © AFP 2022 / DOUGLAS MAGNO

Луис Инасиу Лула да Силва добавил, что в случае его победы на выборах Бразилия не станет присоединяться ни к одному из блоков на международной арене

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2010), вновь баллотирующийся на пост главы государства на предстоящих в октябре выборах, считает ошибочным решение ЕС оказывать военную поддержку Украине. Об этом лидер президентской гонки сказал в понедельник в вечернем интервью телеканалу CNN Brasil.

По его мнению, Евросоюз совершил ошибку, вмешавшись в конфликт на Украине, вместо того чтобы способствовать его урегулированию. "<...> Нам было нужно больше переговоров, больше серьезности. Однако я наблюдаю мало разговоров о мире, но много разговоров о продаже вооружений", - сказал он.

Лула да Силва добавил, что в случае его победы на выборах Бразилия не станет присоединяться ни к одному из блоков на международной арене, вместо этого страна "вернется к политике обширных инвестиций в дипломатию". "Тот, кто возглавляет государство, не может выбирать друзей, с которыми хочет общаться. Бразилия должна быть в хороших отношениях с США, Бразилия должна ладить с ЕС, с Латинской Америкой, с Африкой", - считает лидер Партии трудящихся.

Очередные всеобщие выборы, на которых гражданам Бразилии предстоит выбрать президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов и членов заксобраний штатов, намечены на 2 октября. Согласно последним опросам, наибольшие шансы на победу имеет Лула да Силва. Он опережает действующего президента Жаира Болсонару на 6 п. п. в первом туре и на 13 п. п. в случае второго тура, который при необходимости состоится 30 октября. 

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Бразилия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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