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РИА Новости

Минобороны показало обнаружение диверсантов и наводчиков под Харьковом

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчет комплекса радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа на харьковском направлении вскрыл позиции диверсионно-разведывательных групп и корректировщиков противника, заблокировал им сотовую связь и передал их координаты для поражения, следует из видео Минобороны России.

На кадрах – работа расчетов РЭБ Центрального военного округа, запуск беспилотников типа "Орлан-10", обнаружение целей, передача координат для удара, огневое поражение позиций противника и возвращение беспилотника.

"На харьковском направлении расчетом комплекса совершено более 100 вылетов, что позволило вскрыть позиции противника и передать координаты в группу огневого поражения, также заблокировать сотовую связь на критически важных направлениях для снижения эффективности управления войсками и оружием. Расчетом вскрыты местоположения как диверсионно-разведывательных групп противника, так и корректировщиков, в том числе иностранных наемников", - рассказал командир взвода комплекса БПЛА РЭБ старший лейтенант Евгений.

Он уточнил, что его подразделение применяет комплекс, предназначенный для ведения воздушной радиоэлектронной разведки, определения местоположения абонентов сотовой связи и ее блокирования.

В настоящее время подразделение старшего лейтенанта Евгения продолжает выполнять задачи по воздушной разведке, выявлению действий войск и диверсионно-разведывательных групп противника.

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Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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