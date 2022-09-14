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Не стоит недооценивать Россию. Она способна на еще один конфликт с Западом

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Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Антонюк

Украинская битва на истощение подтачивает силы Зеленского, а Путин способен на еще один конфликт против Запада

Киев пошел на большой риск, начав "контрнаступление". Если оно провалится, Украина может остаться без сил для маневра и активной обороны, пишет автор статьи для Sky News. При этом пренебрежительно относиться к военному потенциалу России нельзя.

Алексей Муравьев (Alexey Muraviev)

Еще в конце июля украинский президент Владимир Зеленский назвал ближайший период от трех до шести недель решающим для Украины и ее военных действий против России.

Это смелое заявление прозвучало в момент, когда украинские военные готовились к крупному контрнаступлению против российских войск на юге страны.

На этой неделе конфликт перевалил за еще одну ужасную отметку – 200 дней с начала боевых действий. Становится все очевиднее, что мы и впрямь приближаемся к критической точке — как минимум в кампании 2022 года.

Украинское контрнаступление: успехи и неудачи

Спустя пять недель после того, как Зеленский высказал свое предостережение, обещанное и широко разрекламированное контрнаступление наконец началось.

Военно-политическое руководство Украины заслуживает большой похвалы.

Пока российские войска продолжали медленное, но неуклонное наступление на нескольких участках линии фронта, Зеленский терпеливо наращивал стратегические резервы.

Украинские подразделения прошли обучение у инструкторов НАТО и получили оперативные рекомендации от американских и британских стратегов. Наконец, военная помощь Запада поступает все быстрее.

Однако поскольку одновременно усилить передовые боевые части и перевооружить резервы нельзя из-за недостатка сил, приоритет был отдан второй задаче.

Судя по информации из открытых источников и моим собственным оценкам, Украине удалось сформировать значительную резервную армию из восьми-десяти пехотных и бронетанковых бригад, большинство из которых сейчас комплектуется техникой, которую передали США и НАТО.

Значительная часть резервов была задействована в ходе контрнаступления в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

В Херсонской области украинским военным удалось тайно собрать грозную группировку с тяжелой артиллерией и авиацией.

<…>

Однако после недели непрерывных атак вдоль 200-километровой линии фронта украинским силам удалось добиться весьма скромных тактических успехов.

<…> Приблизиться к крупным городам вроде Херсона и Мелитополя, не говоря уже о том, чтобы их освободить, украинским военным не удалось.

Не смогла Украина и расколоть действующую в регионе российскую оперативную группу численностью около 30 тысяч человек.

Наконец, украинские войска заплатили высокую цену за контрнаступление на Херсон.

Даже если не брать в расчет российскую пропаганду о потерях в семь-восемь тысяч убитыми и ранеными, ситуация остается мрачной.

В интервью The Washington Post раненые украинские участники наступления сетовали на слабую оснащенность и недостаточную поддержку по сравнению с российскими силами.

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На прошлой неделе украинцы развернули еще одно крупное контрнаступление на стратегически важные города Балаклея и Изюм в Харьковской области.

Задача стояла отрезать основные пути снабжения наступающих в Донбассе российских войск, окружить их и освободить захваченные части Харьковщины вплоть до границы с Россией.

По первоначальным оценкам, украинская ударная группировка насчитывает примерно пять бригад (свыше 10 000 человек при поддержке танков, артиллерии и авиации).

<…>

Украинская дилемма и путинские учения

Нынешнее контрнаступление — единственный шанс для Украины переломить ход конфликта до наступления дождей и зимы, после чего театр военных действий станет малопригодным для сколько-нибудь значительных маневров.

Киев пошел на большой риск.

Он бросил в бой значительную часть боеспособных резервов, которые формировались и вооружались под огромным давлением.

Если поставленные цели контрнаступления будут выполнены, у Украины появится шанс перехватить у русских стратегическую инициативу.

В таком случае вложенные усилия и понесенные потери не пропадут втуне.

Но если наступление провалится, Украина рискует остаться без сил для маневра и активной обороны.

Кроме того, придется срочно пополнять истощенные арсеналы западных вооружений и техники. Для этого предстоит наладить серийное производство запчастей, а это отличная новость для ВПК. Но для украинских военных, которые все сильнее зависят от военной помощи Запада, — наоборот.

Что же до Владимира Путина, то он... просто наблюдает и ждет, когда его ставка на истощение возымеет стратегический эффект.

Цель состоявшихся на прошлой неделе на Дальнем Востоке стратегических учений "Восток — 2022" — продемонстрировать, что у Москвы хватит личного состава на решение непредвиденных задач и проведение операций сразу на нескольких театрах военных действий.

Есть соблазн увидеть в этом всего лишь пропагандистский трюк Кремля, однако среди военного руководства НАТО настрой царит далеко не самый радостный.

В интервью агентству Reuters генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) предостерег от пренебрежительного отношения к военному потенциалу России.

"Главная часть сухопутных войск России на сегодняшний день увязла на Украине, но даже в этом случае мы не должны недооценивать их потенциал открыть второй театр военных действий", — заметил он.

"Основная часть российского флота в конфликте с Украиной еще не задействована, а российские ВВС также обладают значительным потенциалом и тоже представляют для НАТО угрозу", — продолжил он.

Едва ли высокопоставленного немецкого генерала можно заподозрить в симпатиях к России.

И покуда у НАТО сохраняются опасения, что Россия сможет поднять ставки еще выше, и покуда европейцы возмущаются стремительным ростом цен на энергоносители и дороговизной жизни и боятся остаться без тепла предстоящей зимой, Путин будет потирать руки и улыбаться.

Доктор Алексей Муравьев — доцент в области национальной безопасности и стратегических исследований Университета имени Кёртина в Перте, Западная Австралия

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