Министр обороны ФРГ потребовала значительно увеличить расходы на оборону

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Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт выступила с программной речью. Она заявила, что в связи со спецоперацией на Украине руководство Германии должно пересмотреть оборонную политику страны. По словам министра, военная безопасность должна стать главной государственной задачей на ближайшие годы. Для ее решения требуется значительно увеличить оборонный бюджет и вложить в него намного больше, чем уже предусмотренный дополнительный фонд в 100 млрд евро на закупку оружия и снаряжения для бундесвера.

Ламбрехт заявила, что содержание армии, проведение учений внутри страны и участие в операциях за рубежом стоит больших денег. В сложившейся геополитической ситуации на Европейском континенте и в мире бундесверу требуется намного больше средств — военный бюджет должен составлять не менее 2% ВВП, как и положено по стандартам НАТО, считает министр.

Министр потребовала генерального переосмысления оборонной политики страны, заявив, что «кто хочет мира и свободы, тот должен осознать, что военная безопасность является центральной задачей».

В конечном итоге нам нужны эти деньги, без всяких «но» и «если», — и, в первую очередь, они нужны нам на долгосрочной основе, чтобы эти сотни миллиардов, эти усилия, которые мы сейчас предприняли, не были напрасными

— считает Ламбрехт.

Правящая коалиция Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой относится и нынешний министр обороны, в последнее время подвергается критике со стороны политических оппонентов в связи с тем, что федеральное правительство по-прежнему не хочет поставлять на Украину тяжелую технику, прежде всего танки и бронетранспортеры. Несмотря на это, кабинет Олафа Шольца, по всей видимости, пока не готов менять позицию в данном вопросе.

Ламбрехт сообщила, что отправка Киеву тяжелых вооружений, в том числе танков Leopard, пока производится не будет, несмотря на то, что немецкие оборонные предприятия готовы выполнить такой заказ. Министр считает, что ни одна другая страна до сих пор не поставила Украине бронетехнику западного образца, и бундесверу не следуют проявлять инициативу в этом вопросе.

Сможет ли экономика Германии, которая переживает мощнейший за последние десятилетия кризис, потянуть возросшие аппетиты бундесвера — большой вопрос. Некоторые западные эксперты предрекают немецкой промышленности большие проблемы, вплоть до деиндустриализации, из-за энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями ЕС. В стране уже массово закрываются предприятия малого и среднего бизнеса, очередь доходит и до промышленных гигантов.

Сталелитейный гигант ArcelorMittal объявил о планах закрыть два завода на севере страны и отправить сотрудников в отпуск. Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейший в Германии производитель аммиака и карбамида, двух важных химических материалов, закрыл свои производства аммиака в земле Саксония-Анхальт. Всё это приводит к разрушению логистических связей на рынке и может создать «эффект домино», который затронет и предприятия ВПК, причем не только в Германии.