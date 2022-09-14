Министр МЧС России посетил Казанский авиазавод

ЦАМТО, 13 сентября. Министр МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков 12 сентября с рабочим визитом посетил КАЗ им. С.П.Горбунова – филиал ПАО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).

В рабочей встрече приняли участие президент Республики Татарстан, председатель Совета директоров ПАО "Туполев" Рустам Минниханов, управляющий директор ПАО "Туполев" Вадим Королев, директор КАЗ им. С.П.Горбунова – филиала ПАО "Туполев" Николай Савицких.

Участники встречи осмотрели летно-испытательную станцию, сборочные цеха предприятия, ознакомились с ходом работ по производству самолета Ту-214, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Александр Куренков изучил возможности модификации самолета Ту-214 для целей спасательного ведомства. Планируется, что борт будет приспособлен, в том числе, для медицинской эвакуации с установкой до пяти специально оборудованных медицинских модулей.

На Казанском авиационном заводе им. С.П.Горбунова – филиале ПАО "Туполев" производят пассажирские самолеты Ту-214, а также самолеты Ту-214 в специальном исполнении.

Весной этого года на государственном уровне принято решение о наращивании серийного выпуска самолетов Ту-214 до 10 ед. в год.

Ту-214 – современные эффективные магистральные узкофюзеляжные двухдвигательные самолеты с высокой топливной экономичностью и уровнем комфорта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".