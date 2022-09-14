Научно-исследовательское судно "Пионер-М" пришло в Севастополь

ЦАМТО, 13 сентября. Научно-исследовательское судно, построенное на СНСЗ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для отработки технологий безэкипажного судовождения, примет участие в исследованиях Черного моря.

Научно-исследовательское судно "Пионер-М" 12 сентября завершило переход со Средне-Невского судостроительного завода к месту приемки на "Севастопольский морской завод" (филиал Центр Судоремонта "Звездочка"). Специалисты АО "ОСК-Технологии" и СНСЗ в настоящее время ведут работы по расконсервации судна для передачи его заказчику – Севастопольскому государственному университету.

Проектирование "Пионер-М" началось в 2017 году. В сентябре 2021 года судно было спущено на воду, а в конце августа 2022 начался переход из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Это первое построенное в России судно, на котором будут отрабатываться технологии безэкипажного судовождения, начиная от дистанционного управления и заканчивая полностью автономным управлением. В течение следующего года "ОСК-Технологии" дополнительно разработает и установит на судно ряд систем, позволяющих НИС перейти в разряд безэкипажного судна.

В реализации проекта принимал участие ряд предприятий и центров продуктовой специализации Группы ОСК. Головным исполнителем проекта выступило АО "ОСК-Технологии" (также разработчик и поставщик системы управления и оборудования навигации и радиосвязи для судна), в разработке проекта принимали участие АО "ЦКБ "Коралл", АО "ЦМКБ "Алмаз", "ОСК Интерьер", АО "НИПТБ "Онега".

Постройка судна велась силами предприятий АО "ОСК": завод-строитель – АО "СНСЗ", изготовление винто-рулевого движительного комплекса – ООО "ЦПС "ОСК Движение" (НПО "Винт"), электромонтажные работы проводило АО "СПО "Арктика".

АО "ЦС "Звездочка" выступило индустриальным партнером. АО "Севморзавод" предоставило территорию для проведения расконсервации и проведения сдачи-приемки судна заказчику.

НИС "Пионер-М" – судно катамаранного типа с корпусом из композитных материалов, предназначенное для подготовки специалистов по программам "Системы объектов морской инфраструктуры", "Проектирование судов с БЭС" и "Оператор систем управления безэкипажного судна", а также проведения научно-исследовательской деятельности в прибрежных районах Черного моря.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".