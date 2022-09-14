Войти
ЦАМТО

Научно-исследовательское судно "Пионер-М" пришло в Севастополь

210
0
0
Российское безэкипажное судно «Пионер-М»
Российское безэкипажное судно «Пионер-М».
Источник изображения: Объединенная судостроительная корпорация

ЦАМТО, 13 сентября. Научно-исследовательское судно, построенное на СНСЗ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для отработки технологий безэкипажного судовождения, примет участие в исследованиях Черного моря.

Научно-исследовательское судно "Пионер-М" 12 сентября завершило переход со Средне-Невского судостроительного завода к месту приемки на "Севастопольский морской завод" (филиал Центр Судоремонта "Звездочка"). Специалисты АО "ОСК-Технологии" и СНСЗ в настоящее время ведут работы по расконсервации судна для передачи его заказчику – Севастопольскому государственному университету.

Проектирование "Пионер-М" началось в 2017 году. В сентябре 2021 года судно было спущено на воду, а в конце августа 2022 начался переход из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Это первое построенное в России судно, на котором будут отрабатываться технологии безэкипажного судовождения, начиная от дистанционного управления и заканчивая полностью автономным управлением. В течение следующего года "ОСК-Технологии" дополнительно разработает и установит на судно ряд систем, позволяющих НИС перейти в разряд безэкипажного судна.

В реализации проекта принимал участие ряд предприятий и центров продуктовой специализации Группы ОСК. Головным исполнителем проекта выступило АО "ОСК-Технологии" (также разработчик и поставщик системы управления и оборудования навигации и радиосвязи для судна), в разработке проекта принимали участие АО "ЦКБ "Коралл", АО "ЦМКБ "Алмаз", "ОСК Интерьер", АО "НИПТБ "Онега".

Постройка судна велась силами предприятий АО "ОСК": завод-строитель – АО "СНСЗ", изготовление винто-рулевого движительного комплекса – ООО "ЦПС "ОСК Движение" (НПО "Винт"), электромонтажные работы проводило АО "СПО "Арктика".

АО "ЦС "Звездочка" выступило индустриальным партнером. АО "Севморзавод" предоставило территорию для проведения расконсервации и проведения сдачи-приемки судна заказчику.

НИС "Пионер-М" – судно катамаранного типа с корпусом из композитных материалов, предназначенное для подготовки специалистов по программам "Системы объектов морской инфраструктуры", "Проектирование судов с БЭС" и "Оператор систем управления безэкипажного судна", а также проведения научно-исследовательской деятельности в прибрежных районах Черного моря.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Севморзавод
СНСЗ
Проекты
Арктика
Похожие новости
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
06.06.2014
Интервью Министра промышленности и торговли России Д. Мантурова
07.04.2014
Есть ли потенциал у российского судостроения производить продукцию быстро, качественно и недорого?
23.01.2013
Кому принадлежит океан?
28.12.2009
"Мистраль" в горле у отечественного судпрома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 06:59
  • 31988
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.09 04:34
  • 21
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 14.09 02:22
  • 1
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 23:43
  • 4
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 13.09 16:35
  • 7
Почему российские ВВС столь опасны
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 12:52
  • 8
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 13.09 12:05
  • 1
Российский Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО специальной ракетой
  • 13.09 11:44
  • 3
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 13.09 11:37
  • 1
Обстрел Логачевки, звуки взрыва в Таганроге и под Ростовом: что происходит на юге России
  • 13.09 09:47
  • 2
На Запорожье заявили о подготовке ВСУ большого наступления в районе ЗАЭС и переправ
  • 13.09 09:30
  • 2
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации