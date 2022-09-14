Глава МИД Украины призвал страны Запада поставлять Киеву больше тяжелых вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как отмечает газета Politico, "наступление" украинских войск не обязательно свидетельствует о "постоянной перемене в ходе войны"

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал страны Запада поставлять Киеву больше тяжелых вооружений. Об этом министр заявил европейскому изданию Politico.

"Мы меняем ход событий, и нам нужно больше тяжелого оружия и боеприпасов от наших союзников, чтобы наращивать темп, спасти больше людей и быстрее освободить больше территорий Украины. Чем больше военной помощи мы получим сейчас, тем быстрее закончится эта война", - сказал он. Его комментарий опубликован во вторник на сайте издания.

По оценке газеты, "наступление" украинских войск не обязательно свидетельствует о "постоянной перемене в ходе войны". Многие европейские страны, между тем, сталкиваются с нехваткой свободных для поставок вооружений и техники. Франция и Германия, в частности, не хотят значительно увеличивать свои "пожертвования" Киеву.

Однако некоторые страны ЕС решили усилить военную помощь Киеву. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала изданию, что теперь готова "активизировать усилия еще больше". По ее словам, необходимо "ускорить сотрудничество и максимально увеличить помощь Киеву, в частности, боеприпасов, а также обеспечить обучение военных и техническое обслуживание.

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.