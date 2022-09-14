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ТАСС

Специалисты рассказали, что таблетки никогда не заменят современное питание космонавтов

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Продукты питания, входящие в рацион космонавтов на орбите
Продукты питания, входящие в рацион космонавтов на орбите.
Источник изображения: © Владимир Астапкович/ТАСС

Старший научный сотрудник НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Анастасия Шаклеина пояснила, что для полноценной жизни человека необходимо задействовать весь пищеварительный тракт

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Концентраты и питательные таблетки не способны составить конкуренцию современному рациону питания космонавтов, в основе которого сублимированные продукты, из-за несоответствия физиологическим потребностям человеческого организма. Об этом ТАСС заявила старший научный сотрудник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (НИИ ПП и СПТ) Анастасия Шаклеина.

"По мнению медиков, человеческий организм устроен таким образом, что, если мы чем-то не пользуемся, это быстро приходит в негодность, - сказала Шаклеина. - Человека невозможно перевести на питание таблетками, поскольку нужно, чтобы был задействован весь пищеварительный тракт, жевательные мышцы, желудок и кишечник, чтобы весь путь еда проходила в натуральном виде".

Начальник отдела космического питания НИИ ПП и СПТ Андрей Ведерников добавил, что таблетки и концентраты никогда не станут равноценной заменой сублимированным продуктам. "Существуют разработки, не относящиеся к отрасли космического питания, в виде порошков, которые заменяют еду, концентраты, таблетки, но космонавт такой же человек, который хочет обычную еду, - заявил Ведерников ТАСС. - Продукты, входящие в рацион питания российских космонавтов, - это абсолютно земная, вкусная пища. Благодаря сублимации (из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума удаляется влага - прим. ТАСС) достигается то, что все компоненты сохраняют свою структуру, они не пюреобразные".

Производством космического питания занимается Бирюлевский экспериментальный завод. Разработку рациона питания для российских космонавтов и научное сопровождение осуществляет НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии - филиал ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".

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