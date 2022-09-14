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ТАСС

NASA предпримет новую попытку запуска ракеты к Луне 27 сентября

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Space Launch System (SLS)
Space Launch System (SLS).
Источник изображения: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA-EFE

Запасную дату назначили на 2 октября

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне планируется 27 сентября, а не 23 сентября, как предполагалось ранее. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Запуск планируется на 27 сентября, запасная дата - 2 октября", - говорится в сообщении. В NASA отметили, что перенос даты запуска с 23 на 27 сентября связан с необходимостью проведения ряда тестов.

NASA предприняло попытки осуществить запуск Orion 29 августа и 3 сентября. Оба раза полет отменяли после обнаружения утечки водорода при заправке ракеты. Специалисты NASA считают, что утечки происходили из-за проблем с заправочным оборудованием, а не самой ракетой, так что препятствий для полета нет.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. 

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