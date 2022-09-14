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Польский катер на воздушной подушке PRC-650

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Польский катер на воздушной подушке PRC-650
Польский катер на воздушной подушке PRC-650.
Источник изображения: invoen.ru

На выставке вооружений MSPO 2022 в Кёльце Польский авиационный институт (Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa) из Варшавы представил свой новейший продукт — катер на воздушной подушке PRC-650 для патрулирования и поисково-спасательных операций. Компания Farada Group из Любартова, известная разработкой беспилотников для медицинского транспорта, получила разрешение на производство этих катеров по лицензии. Они должны быть доступны на международном уровне.

Катер на воздушной подушке PRC-650. Общий вид


Производитель подчеркнул, что аэроглиссер, или катер на воздушной подушке разработан для использования во внутренних водах, особенно в зимних условиях на хрупком льду и на мелководье в интересах полиции, пожарной охраны, пограничной службы или водоспасательных отрядов. Он также может использоваться вооруженными силами для ведения наблюдения и разведки или выполнения задач оперативного вмешательства. Судно может транспортироваться на вертолете или в морском контейнере.

Катер на воздушной подушке PRC-650. Вид с кормы


По информации изготовителя, разработка изделия длилась два года. PRC-650 уже прошел испытания на воде. Катер на воздушной подушке способен снижать тягу без изменения давления в подушке при сохранении полной маневренности. Оснащен судовым дизельным двигателем BUKH SOLAS (объемом 2,4 л, мощностью 200 л.с.). Габаритная длина катера составляет 6,5 м, ширина – 2,2 м. Снаряженная масса достигает 1100 кг, разрешенная полная масса – 2200 кг. Возможна перевозка до девяти человек с максимальной скоростью 70 км/ч.

По материалам ресурса esut.de

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Страны
Польша
Проекты
БПЛА
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