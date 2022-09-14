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Известия.ru

Источник сообщил об участии «Дмитрия Донского» в испытаниях АПЛ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Источник: «Дмитрий Донской» участвует в испытаниях АПЛ проектов «Борей-А» и «Ясень-М»

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 сейчас участвует в испытаниях с атомной подлодкой (АПЛ) «Красноярск» («Ясень-М») и АПЛ («Борей-А») «Генералиссимус Суворов». Об этом во вторник, 13 сентября, ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время в акватории Баренцева моря проходят заводские ходовые испытания атомные подлодки «Красноярск» и «Генералиссимус Суворов». Их безопасность от непрошеных соглядатаев обеспечивает «Дмитрий Донской», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что АПЛ «Дмитрий Донской» осталась в боевом составе Военно-морского флота (ВМФ) России. При этом отмечалось, что решение по ее дальнейшей судьбе будет принято в конце 2022 года.

В тот же день сообщалось, что АПЛ «Дмитрий Донской» вышла из боевого состава ВМФ России. Уточнялось, что лодка подлежит утилизации, а ее наименование уже перешло другой АПЛ. Однако позднее эту информацию опровергли.

Кроме того, стало известно, что после оценки технического состояния корабля и запаса ядерного топлива кораблю могут продлить срок службы еще на несколько лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Красноярск АПЛ
Проекты
885 Ясень
941 Акула
955 Борей
Ядерный щит
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