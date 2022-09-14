Япония заявила о продолжении поддержки Украины и сохранении санкций в отношении РФ

Генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно не стал оценивать заявления украинских официальных лиц "об успехах ВСУ на северо-восточном направлении"

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии продолжит осуществление поддержки Украины и сохранение санкционного режима в отношении России. Об этом во вторник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы планируем как следует продолжать осуществлять совместные [с Западом] антироссийские санкции и поддержку Украины", - отметил он, подчеркнув, что Япония всецело поддерживает украинский народ, который "изо всех сил действует в защиту своих территорий, суверенитета и семей".

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявления украинских официальных лиц "об успехах ВСУ на северо-восточном направлении", Мацуно отметил, что в курсе соответствующих заявлений украинской стороны, "в первую очередь - президента Зеленского". "Однако дать однозначную оценку или делать какие-либо прогнозы по поводу дальнейшего развития боевых действий представляется затруднительным", - добавил он, подчеркнув, что "в любом случае международное сообщество во главе с G7 должно продолжить давать решительный ответ" на действия РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 10 сентября, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении.