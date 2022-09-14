Минобороны рассказало о героических действиях экипажа Ми-35 в зоне СВО

Майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа ударного вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) героически выполнили задачи авиационной поддержки в зоне спецоперации. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие ежесуточно совершали более пяти боевых вылетов. При этом задачи появлялись как днем, так и ночью.

В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника.

Экипаж вертолета мгновенно оценил обстановку и на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены.

В Минобороны отметили профессиональные и уверенные действия экипажа вертолета. В ведомстве добавили, что военнослужащие остановили продвижение формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке и не позволили противнику прорваться к оборонительным позициям российских подразделений.

Накануне МО РФ показало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», которые продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры вооруженных формирований Украины (ВФУ). Отмечается, что вертолеты поднимаются в воздух, как только получают координаты целей. В зоне выполнения боевой задачи высота полета сильно сокращается. Это необходимо, чтобы скрыться от украинских средств ПВО.

До этого, 9 сентября, Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-8 и Ка-52 в зоне спецоперации на Украине и в Донбассе. В ведомстве подчеркнули, что в ходе выполнения задания российские вертолеты ликвидировали опорные пункты и бронетехнику националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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