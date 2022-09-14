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В США заявили о пугающих планах России

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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает США. Такое утверждение газете Le Monde высказал директор Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.

«Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают», — сказал он. Эксперт пояснил, что такие ракеты невозможно перехватить, поскольку они способны развивать скорость более шести тысяч километров в час и при этом лететь на малых высотах.

Также Буффард обратил внимание на отставание США в развитии арктического ледокольного флота. «У американской береговой охраны два ледокола, у ВМС нет ни одного. А у русских их пятьдесят пять, пять из которых атомные», — указал он.

Ранее журналист Al Jazeera Ала ад-Дин Хадир перечислил три российские ракеты, которые заставили НАТО признать свою беспомощность против Москвы. Одной из таких разработок стала ракета «Сармат», которая может поражать цели на расстоянии свыше 11 тысяч километров. Также он обратил внимание на серийно выпускаемые гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» и «Кинжал».

В августе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости наращивать присутствие блока в Арктике. По его словам, Россия в последнее время активизировала свою деятельность в регионе, открывает там «базы советской эпохи», а также «развертывает и испытывает новое современное оружие», например, гиперзвуковые ракеты.

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Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Проекты
NATO
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